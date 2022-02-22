"Танки, очень много". Жители Донецка сообщили о передвижении большой колонны российской военной техники к линии фронта

Колонна прошла по центру Донецка, по улице Университетской, примерно в 22.00.
Такого масштаба передвижения войск местные, как они говорят, не видели за восемь лет войны.
"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно, в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка", – рассказал один из собеседников журналистов.
Еще одна жительница Донецка уточнила, что колонна передвигалась около часа.
"Танки, очень много. И БТР. И везли людей", – сказала она.
Как отмечает "Радіо Свобода", подписание президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании "независимыми" "ЛДНР" в оккупированном Донецке отметили салютом в центре города. Также там устроила концерт российская певица Юлия Чичерина, которая поддерживает боевиков. Зрителей у Чичериной немного – по данным СМИ, в центре города собралась небольшая группа людей.
Видео передвижения техники по городу обнародовали в анонимном Telegram-канале "Типичный Донецк".
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" террористов и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Решение о признании "ЛНДР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.
Решение Путина о признании "ЛДНР" является нарушением международного права, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. В Белом доме анонсировали введение санкций против любого лица, которое действует на территории ОРДЛО.