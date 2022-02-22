"Танки, очень много". Жители Донецка сообщили о передвижении большой колонны российской военной техники к линии фронта

Колонна прошла по центру Донецка, по улице Университетской, примерно в 22.00.

Такого масштаба передвижения войск местные, как они говорят, не видели за восемь лет войны.

"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно, в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка", – рассказал один из собеседников журналистов.

Еще одна жительница Донецка уточнила, что колонна передвигалась около часа.

"Танки, очень много. И БТР. И везли людей", – сказала она.

Как отмечает "Радіо Свобода", подписание президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании "независимыми" "ЛДНР" в оккупированном Донецке отметили салютом в центре города. Также там устроила концерт российская певица Юлия Чичерина, которая поддерживает боевиков. Зрителей у Чичериной немного – по данным СМИ, в центре города собралась небольшая группа людей.

Видео передвижения техники по городу обнародовали в анонимном Telegram-канале "Типичный Донецк".