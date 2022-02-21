Данилов заявил, что заседание СНБО остается открытым, работа переведена "в режим 24 на семь"

Данилов отметил, что с обращением к украинцам выступит президент Фото: rnbo.gov.ua

"Заседание СНБО продолжается, президент при необходимости в ближайшее время соберет снова членов Совета национальной безопасности и обороны. Мы заседание не закрываем", – сказал он.

Секретарь СНБО рассказал, что на заседании заслушали представителей "сектора обороны" и других лиц, в том числе генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

"Сектор переведен в режим 24 на семь. [...] Происходит отработка большого количества документов в соответствии с нашим законодательством", – подчеркнул Данилов.

На уточняющие вопросы журналистов он отвечал, что в ближайшее время с обращением выступит президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что перерыв в заседании СНБО "может длится и два дня", пишет "Сегодня".