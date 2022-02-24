"Услышьте нас: народ и власть Украины хотят мира!" Зеленский обратился к россиянам. Видео

Зеленский: Украину поддерживает множество стран. Потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и о принципах, о справедливости Фото: president.gov.ua

"Сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более 2 тыс. км общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска. Почти 200 тыс. солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, сегодня говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина, которую показывают россиянам в их "новостях", и Украина в реальности – "это две совершенно разные страны".

"Вам говорят, что мы – нацисты? Но разве может его поддерживать народ, который отдал за победу над ним 8 млн жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте Советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно, спокойно и честно. Вам говорили, что я прихожу наступать на Донбасс и стрелять. Бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть, и очень простые: стрелять в кого? Что бомбить? Донецк? В котором я был десятки раз? Видел лица, глаза. [...] Луганск? Дом, где живет мать моего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга?" – продолжил он.

Зеленский призвал россиян прислушаться "к себе, здравому смыслу и голосу разума".

"Услышьте нас: народ Украины хочет мира! Власть Украины хочет мира. Хочет и делает все, что может. Мы не одни, это правда. Украину поддерживает множество стран. Потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и о принципах, о справедливости, о международном правде, о праве на самоопределение, праве самим определять свое будущее, праве каждого общества на безопасность, праве на каждого человека на жизнь без угроз. Это все важно для нас и для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас", – подчеркнул он.

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