Канада и Япония вводят санкции против России

Трюдо: Наглые провокации России представляют собой угрозу безопасности и миру во всем мире Фото: ЕРА

Трюдо сказал, что канадцам будет запрещено иметь какие-либо финансовые отношения з "ЛДНР", покупать российский суверенный долг и иметь дело с двумя поддерживаемыми государством российскими банками.

Также премьер-министр сообщил, что страна наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших за признание сепаратистских регионов.

Трюдо заявил, что санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины".

"Наглые провокации России представляют собой угрозу безопасности и миру во всем мире", – добавил он.

Власти Японии также приняли решение ввести против РФ санкции после признания так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет агентство Kyodo.

Япония объявила о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт из оккупированного Донбасса и заморозку активов представителей "ЛДНР".