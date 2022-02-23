Кулеба о санкциях США против России: Стратегия поэтапного их введения может сработать, если это будет продолжаться устойчиво

У Путина "не должно быть ни минуты, когда он может начать думать, что давление достигло предела", отметил Кулеба (на фото) Фото: EPA

Такое мнение 22 февраля в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Честно скажу, что вчера, когда мы узнали о первом распоряжении ввести санкции против экономической деятельности с так называемыми "ЛДНР", мы были озадачены, потому что мы увидели, как была наказана сторона, которая хотела признания, но не видели, как Россия, которая предоставила это признание, наказана. Но мы увидели это сегодня. Эта стратегия поэтапного введения санкций, если можно так выразиться, может сработать, если это будет продолжаться очень устойчиво", – сказал Кулеба.

По его словам, у президента РФ Владимира Путина "не должно быть ни минуты, когда он может начать думать, что давление достигло предела и что он не будет больше наказан".

"Это давление должно усиливаться. Если это включает регулярный выпуск распоряжений о новых санкциях, мы будем более, чем рады видеть это", – отметил Кулеба.

По словам Блинкена, США продолжат расширят санкции против России, если она продолжит наращивать агрессию против Украины.