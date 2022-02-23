США заморозили активы двух банков, обслуживающих российских военных, речь идет о $80 млрд – Блинкен

Блинкен: Мы исключим ВЭБ и "Промсвязьбанк" из глобальной банковской системы Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден объявил об этих санкциях вечером 22 февраля. На сайте Минфина США указано, что под ограничения подпадают "Внешэкономбанк" (ВЭБ) и "Промсвязьбанк", а также 42 их дочерние компании.

"Это ответ на действия РФ. Он тесно координировал свои действия с нашими союзниками и партнерами", – подчеркнул Блинкен.

Он сказал, что США продолжат расширят санкции против России, если она продолжит наращивать агрессию против Украины.

"Сегодня мы реализуем полномасштабные санкции в отношении "Внешэкономбанка" и "Промсвязьбанка", которые обслуживают российских военных. В совокупности их активы составляют $80 млрд и мы заморозим эти активы. В США мы запретим американским гражданам проводить любые трансакции с этими банками, мы их исключим из глобальной банковской системы", – сообщил госсекретарь.

Санкции против суверенного долга России США усиливают, уточнил Блинкен. Если раньше шла речь о блокировании на первичном рынке, то сейчас – на вторичном, пояснил он.

"В результате этого запрета правительство России будет лишено возможности использовать ключевые международно-финансовые инструменты, что повысит финансовые затраты для России", – добавил глава Госдепа.