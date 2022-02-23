"Родина в опасности. Давайте забудем все!" Гордон призвал Зеленского собрать бывших президентов, премьеров, глав МИД, руководителей спецслужб и крупный бизнес для обсуждения агрессии РФ

Гордон: На месте Зеленского я бы сказал: "Президент Порошенко, я протягиваю вам руку. Забыли обиды! Начинаем с чистого листа!" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Не знаю, с кем советовался президент Зеленский, получив известие о том, что [президент РФ Владимир] Путин признал ОРДЛО, "ДНР" и "ЛНР" эти. Думаю, что по старой памяти – с [руководителем Офиса президента Андреем] Ермаком и еще несколькими своими соратники, не исключено, что с [народным депутат от "Слуги народа"] Николаем Тищенко, моим любимым", – сказал Гордон.

Он заявил, что на месте Зеленского "собрал бы всех, даже врагов своих, всех, кто может мыслит по-государственному".

"Я бы пригласил президента [Леонида] Кучму, президента [Виктора] Ющенко, президента [Петра] Порошенко, бывших министров иностранных дел, премьер-министров, председателей спецслужб, – от [бывшего руководителя военной разведки и Службы безопасности Украины Игоря] Смешко до [бывшего премьера Арсения] Яценка, – всех крупнейших бизнесменов – от [Игоря] Коломойского и [Рината] Ахметова до [Григория] Суркиса и [Виктора] Пинчука, – всех усадил бы за большой стол и сказал: "Сегодня Родина в опасности. Я вас не любил, и вас не любил, и вас не очень любил. Давайте забудем все! Президент Порошенко, я протягиваю вам руку. С кем я еще воевал? И вам протягиваю руку. Забыли обиды! Начинаем с чистого листа! Ваше мнение, господа: что надо делать в данной ситуации?" Вот так я бы поступил на месте господина Зеленского", – сказал журналист.

Гордон отметил, что, по его информации, Зеленский и Ермак смотрят вторничные эфиры с ним на канале "Украина 24" "от начала до конца".

"Поэтому зная, что они нас смотрят, хочу предложить следующее: Владимир Александрович, немедленно соберите Кучму, Ющенко, Порошенко, всех премьеров бывших, всех руководителей спецслужб, всех министров иностранных дел, крупный бизнес, олигархов, которых вы так не любите, и всем поставьте один вопрос: что делать Украине? Перед этим на забудьте сказать: все наши обиды – в прошлом, – обратился Гордон к главе государства. – Я очень надеюсь, что президент меня услышит и завтра людей, которых я назвал, соберет. Если не соберет – извините, я тут ни при чем".