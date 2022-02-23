ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Родина в опасности. Давайте забудем все!" Гордон призвал Зеленского собрать бывших президентов, премьеров, глав МИД, руководителей спецслужб и крупный бизнес для обсуждения агрессии РФ

Гордон: На месте Зеленского я бы сказал: "Президент Порошенко, я протягиваю вам руку. Забыли обиды! Начинаем с чистого листа!"
Гордон: На месте Зеленского я бы сказал: "Президент Порошенко, я протягиваю вам руку. Забыли обиды! Начинаем с чистого листа!"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит провести встречу с бывшими высокопоставленными украинскими политиками, чиновниками, руководителями спецслужб и представителями крупного бизнеса для обсуждения нового витка агрессии со стороны России. Такое мнение журналист высказал вечером 22 февраля в эфире канала "Украина 24", комментируя признание Россией оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины в качестве "независимых республик".

"Не знаю, с кем советовался президент Зеленский, получив известие о том, что [президент РФ Владимир] Путин признал ОРДЛО, "ДНР" и "ЛНР" эти. Думаю, что по старой памяти – с [руководителем Офиса президента Андреем] Ермаком и еще несколькими своими соратники, не исключено, что с [народным депутат от "Слуги народа"] Николаем Тищенко, моим любимым", – сказал Гордон.

Он заявил, что на месте Зеленского "собрал бы всех, даже врагов своих, всех, кто может мыслит по-государственному".

"Я бы пригласил президента [Леонида] Кучму, президента [Виктора] Ющенко, президента [Петра] Порошенко, бывших министров иностранных дел, премьер-министров, председателей спецслужб, – от [бывшего руководителя военной разведки и Службы безопасности Украины Игоря] Смешко до [бывшего премьера Арсения] Яценка, – всех крупнейших бизнесменов  от [Игоря] Коломойского и [Рината] Ахметова до [Григория] Суркиса и [Виктора] Пинчука, – всех усадил бы за большой стол и сказал: "Сегодня Родина в опасности. Я вас не любил, и вас не любил, и вас не очень любил. Давайте забудем все! Президент Порошенко, я протягиваю вам руку. С кем я еще воевал? И вам протягиваю руку. Забыли обиды! Начинаем с чистого листа! Ваше мнение, господа: что надо делать в данной ситуации?" Вот так я бы поступил на месте господина Зеленского", – сказал журналист.

Гордон отметил, что, по его информации, Зеленский и Ермак смотрят вторничные эфиры с ним на канале "Украина 24" "от начала до конца". 

"Поэтому зная, что они нас смотрят, хочу предложить следующее: Владимир Александрович, немедленно соберите Кучму, Ющенко, Порошенко, всех премьеров бывших, всех руководителей спецслужб, всех министров иностранных дел, крупный бизнес, олигархов, которых вы так не любите, и всем поставьте один вопрос: что делать Украине? Перед этим на забудьте сказать: все наши обиды  в прошлом, – обратился Гордон к главе государства. – Я очень надеюсь, что президент меня услышит и завтра людей, которых я назвал, соберет. Если не соберет – извините, я тут ни при чем". 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы. Они предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". 22 февраля Госдума, а следом за ней и Совет Федерации ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи, а Путин заявил, что РФ признала "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей (вооруженные группировки контролируют только часть этих регионов).

Великобритания и США уже ввели санкции против России из-за признания "ЛДНР". В частности, Вашингтон наложил ограничения на суверенный долг России. Германия решила приостановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Из-за признания "ЛДНР" Россией 21 февраля был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Зеленский дважды обращался к украинцам 22 февраля. Первое обращение президент записал ночью, в нем он призвал украинцев не беспокоиться и заявил, что Киев расценивает последние шаги РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Во втором обращении, которое было опубликовано вечером, Зеленский сказал, что для него главное – это сохранение целостности Украины, рассказал о подписанном указе о призыве резервистов в особый период и сообщил, какие шаги разрабатывает Киев в ответ на действия России. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Григорий Суркис, Виктор Ющенко, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Украина, Леонид Кучма, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Игорь Смешко, ДНР, Владимир Зеленский, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук показал опасный трюк и рассказал, что ждет Украину в будущем. Как прошел концерт группы "Океан Ельзи" на мосту в Киеве. Видео
Вакарчук показал опасный трюк и рассказал, что ждет Украину в будущем. Как прошел концерт группы "Океан Ельзи" на мосту в Киеве. Видео
  "Мы пара – два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым
  "Мы пара – два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым
"Война стучит в двери Европы". Британская группа The Tiger Lillies поддержала Украину после признания Путиным "независимости ЛДНР"
"Война стучит в двери Европы". Британская группа The Tiger Lillies поддержала Украину после признания Путиным "независимости ЛДНР"
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил
"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии
"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии
"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем
"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем
  "Депутатам лень. Боятся, что найдут свои хвосты". Кондратюк рассказал, какой закон поможет нацотбору на "Евровидение" избежать скандалов
  "Депутатам лень. Боятся, что найдут свои хвосты". Кондратюк рассказал, какой закон поможет нацотбору на "Евровидение" избежать скандалов
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (199347)
2
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (150640)
3
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (60983)
4
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (45650)
5
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (39325)
6
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (31668)
7
Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась (25034)
8
Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо (23379)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS