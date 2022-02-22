Кулеба: Мы свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определим дополнительно

"Минские соглашения – деликатный вопрос. По ряду причин. Потому что, с одной стороны, в них есть политический блок, а с другой, есть также блок по безопасности. Мы понимаем, и вы уже слышали позицию президента о том, что де-факто Россия вышла из Минских соглашений. Но не ведясь на провокации России, мы свою дальнейшую позицию, свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определим дополнительно", – сказал он.

По словам Кулебы, сейчас украинскую сторону интересует аспект, касающийся безопасности.

"И это ключевой фактор, доминирующий в нашем анализе ситуации. В то же время хочу обратить ваше внимание, что со вчера вопрос Минских соглашений больше не является центральным в дискуссии о возобновлении территориальной целостности на востоке и гарантировании нерушимости наших границ. Ситуация стала намного шире. Сейчас мы будем основной фокус делать на применении механизма Будапештского меморандума, по которому Украине были предоставлены определенные гарантии безопасности, на применении механизма Совбеза ООН для гарантирования безопасности нашего государства", – сказал он.

Кулеба добавил, что Украина настаивает на созыве саммита постоянных членов Совбеза ООН при участии Украины, Германии и Турции.

"Ситуация вчера вышла на абсолютно другой масштаб, и Минские договоренности являются только одним из элементов повестки, которая сейчас есть на столе", – сказал глава МИД.