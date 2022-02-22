Кулеба: Мы свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определим дополнительно

"Минские соглашения – деликатный вопрос. По ряду причин. Потому что, с одной стороны, в них есть политический блок, а с другой, есть также блок по безопасности. Мы понимаем, и вы уже слышали позицию президента о том, что де-факто Россия вышла из Минских соглашений. Но не ведясь на провокации России, мы свою дальнейшую позицию, свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определим дополнительно", – сказал он.
По словам Кулебы, сейчас украинскую сторону интересует аспект, касающийся безопасности.
"И это ключевой фактор, доминирующий в нашем анализе ситуации. В то же время хочу обратить ваше внимание, что со вчера вопрос Минских соглашений больше не является центральным в дискуссии о возобновлении территориальной целостности на востоке и гарантировании нерушимости наших границ. Ситуация стала намного шире. Сейчас мы будем основной фокус делать на применении механизма Будапештского меморандума, по которому Украине были предоставлены определенные гарантии безопасности, на применении механизма Совбеза ООН для гарантирования безопасности нашего государства", – сказал он.
Кулеба добавил, что Украина настаивает на созыве саммита постоянных членов Совбеза ООН при участии Украины, Германии и Турции.
"Ситуация вчера вышла на абсолютно другой масштаб, и Минские договоренности являются только одним из элементов повестки, которая сейчас есть на столе", – сказал глава МИД.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Минские соглашения не были выполнены.
Украина и западные страны регулярно обвиняли РФ в нарушении Минских соглашений.
Россия требовали, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней "особый статус" Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей. Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы. Они предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Это решение осудили Украина и западные страны, которые пообещали ввести против РФ санкции, Россию обвинили в одностороннем выходе из Минских соглашений. 22 февраля Путин заявил, что этих соглашений "не существует". "Чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований? Это уже утратило актуальность", – сказал он.