Илларионов: Поздравляю всех с освобождением Украины от удавки Минских соглашений

Эксперт прокомментировал вчерашнее заседание Совета безопасности РФ, на котором рассматривали признание "ЛДНР", и дальнейшие указы Путина об этом.

"У меня прекрасное настроение благодаря тому, что я увидел заседание Совета безопасности, и особенно после того, как первое лицо приняло те решения, которое оно приняло. Ничего более позитивного за последние несколько недель и месяцев я не видел и не слышал. Поэтому я хочу, Дмитрий, поздравить вас с этим замечательным днем и в вашем лице всех наших зрителей и слушателей", – сказал Илларионов.

По его мнению, вчерашние события "освободили Украину от удавки Минских соглашений".

Илларионов является последовательным критиком Минских соглашений. Он считает, что выполнение соглашений нанесло бы вред суверенитету Украины.

Эксперт объяснил, что стратегический замысел Путина заключается в установлении контроля над Украиной. Для этого, по словам Илларионова, в разные периоды президент РФ использовал разные инструменты. Например, влиял на Украину через лояльное руководство, прежде всего в период президентства Виктора Януковича.

"Потеря этого важнейшего лица в руководстве Украины была настолько болезненной, что он попытался осуществить этот контроль [за Украиной] военным путем. Это провалилось у него в 2014 году и окончательно в 2015 году, в битве под Дебальцево, в которой выяснилось, что Вооруженные силы Украины точно не менее эффективны и по качеству не уступают российским войскам", – сказал Илларионов.

Он подчеркнул: в 2015 году Путин понял, а в последующие годы укрепился во мнении, что военным путем контроль над Украиной установить невозможно, поэтому он начал искать другие инструменты влияния.

"Он бросил ресурсы в так называемый дипломатический инструмент, хорошо всем нам известный под названием "Минские соглашения". Он создал беспрецедентную инфраструктуру по оказанию давления на Украину, на украинское руководство с тем, чтобы заставить его выполнить Минские соглашения. Для этого существовал и нормандский формат, и Совет Безопасности [ООН], который принял соответствующую резолюцию. Для этого он подключил своих негласных помощников в лице руководителей Германии и Франции, а в течение последнего года – и руководителя США. Именно они в последние месяцы и недели безумствовали и повторяли рефреном: "Минские соглашения, Минские соглашения", – сказал Илларионов.

Он отметил, что к выполнению этого документа постоянно призывали Путин, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, а также представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Но против выступило украинское общество, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения.

"Гигантская инфраструктура, которая была создана Путиным с помощью своих реальных союзников в западных странах, была нацелена именно на это. Эти семь лет, в течение которых он пытался это продавить, не принесли результата. Главными, кто не дал позволить Путину использовать квазидипломатический инструмент установления контроля над Украиной, стали украинский народ и услышавший голос украинского народа украинский президент. Надо отдать должное Владимиру Зеленскому, который в самый ответственный момент его президентства не сломался, не поддался этому давлению и отказался от выполнения так называемых Минских соглашений, то есть отказался от сдачи суверенитета страны и террористам из ОРДЛО, и Путину", – сказал Илларионов.

Он считает, что это является "важнейшим достижением Украины в этой невероятно трудной, длительной, выматывающей психологически (и не только) войне с агрессором и ненадежными союзниками".

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