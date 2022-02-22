ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Илларионов: Поздравляю всех с освобождением Украины от удавки Минских соглашений

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Илларионов назвал Минские соглашения "квазидипломатическим инструментом установления контроля над Украиной"
Илларионов назвал Минские соглашения "квазидипломатическим инструментом установления контроля над Украиной"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Эксперт Украинского института будущего, советник президента России Владимира Путина по экономике в 2000–2005 годах Андрей Илларионов заявил, что после признания оккупированных украинских территорий, которые находятся под контролем вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", Россия вышла из Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, что является выгодным для Украины. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Эксперт прокомментировал вчерашнее заседание Совета безопасности РФ, на котором рассматривали признание "ЛДНР", и дальнейшие указы Путина об этом. 

"У меня прекрасное настроение благодаря тому, что я увидел заседание Совета безопасности, и особенно после того, как первое лицо приняло те решения, которое оно приняло. Ничего более позитивного за последние несколько недель и месяцев я не видел и не слышал. Поэтому я хочу, Дмитрий, поздравить вас с этим замечательным днем и в вашем лице всех наших зрителей и слушателей", – сказал Илларионов. 

По его мнению, вчерашние события "освободили Украину от удавки Минских соглашений".

Илларионов является последовательным критиком Минских соглашений. Он считает, что выполнение соглашений нанесло бы вред суверенитету Украины.

Эксперт объяснил, что стратегический замысел Путина заключается в установлении контроля над Украиной. Для этого, по словам Илларионова, в разные периоды президент РФ использовал разные инструменты. Например, влиял на Украину через лояльное руководство, прежде всего в период президентства Виктора Януковича. 

"Потеря этого важнейшего лица в руководстве Украины была настолько болезненной, что он попытался осуществить этот контроль [за Украиной] военным путем. Это провалилось у него в 2014 году и окончательно в 2015 году, в битве под Дебальцево, в которой выяснилось, что Вооруженные силы Украины точно не менее эффективны и по качеству не уступают российским войскам", – сказал Илларионов.

Он подчеркнул: в 2015 году Путин понял, а в последующие годы укрепился во мнении, что военным путем контроль над Украиной установить невозможно, поэтому он начал искать другие инструменты влияния. 

"Он бросил ресурсы в так называемый дипломатический инструмент, хорошо всем нам известный под названием "Минские соглашения". Он создал беспрецедентную инфраструктуру по оказанию давления на Украину, на украинское руководство с тем, чтобы заставить его выполнить Минские соглашения. Для этого существовал и нормандский формат, и Совет Безопасности [ООН], который принял соответствующую резолюцию. Для этого он подключил своих негласных помощников в лице руководителей Германии и Франции, а в течение последнего года – и руководителя США. Именно они в последние месяцы и недели безумствовали и повторяли рефреном: "Минские соглашения, Минские соглашения", – сказал Илларионов. 

Он отметил, что к выполнению этого документа постоянно призывали Путин, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, а также представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Но против выступило украинское общество, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения

"Гигантская инфраструктура, которая была создана Путиным с помощью своих реальных союзников в западных странах, была нацелена именно на это. Эти семь лет, в течение которых он пытался это продавить, не принесли результата. Главными, кто не дал позволить Путину использовать квазидипломатический инструмент установления контроля над Украиной, стали украинский народ и услышавший голос украинского народа украинский президент. Надо отдать должное Владимиру Зеленскому, который в самый ответственный момент его президентства не сломался, не поддался этому давлению и отказался от выполнения так называемых Минских соглашений, то есть отказался от сдачи суверенитета страны и террористам из ОРДЛО, и Путину", – сказал Илларионов.

Он считает, что это является "важнейшим достижением Украины в этой невероятно трудной, длительной, выматывающей психологически (и не только) войне с агрессором и ненадежными союзниками".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Минские соглашения не были выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняли РФ в нарушении Минских соглашений.

Россия требовали, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней "особый статус" Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей. Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы. Они предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Это решение осудили Украина и западные страны, которые пообещали ввести против РФ санкции, Россию обвинили в одностороннем выходе из Минских соглашений. 22 февраля Путин заявил, что этих соглашений "не существует". "Чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований? Это уже утратило актуальность", – сказал он

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Луганская область, Джо Байден, Донецкая область, Андрей Илларионов, Минские соглашения, ДНР, Совет безопасности РФ, Владимир Зеленский, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, суверенитет, Эммануэль Макрон, ОРДЛО, ОПЗЖ, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук показал опасный трюк и рассказал, что ждет Украину в будущем. Как прошел концерт группы "Океан Ельзи" на мосту в Киеве. Видео
Вакарчук показал опасный трюк и рассказал, что ждет Украину в будущем. Как прошел концерт группы "Океан Ельзи" на мосту в Киеве. Видео
  "Мы пара – два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым
  "Мы пара – два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым
"Война стучит в двери Европы". Британская группа The Tiger Lillies поддержала Украину после признания Путиным "независимости ЛДНР"
"Война стучит в двери Европы". Британская группа The Tiger Lillies поддержала Украину после признания Путиным "независимости ЛДНР"
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил
"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии
"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии
"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем
"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем
  "Депутатам лень. Боятся, что найдут свои хвосты". Кондратюк рассказал, какой закон поможет нацотбору на "Евровидение" избежать скандалов
  "Депутатам лень. Боятся, что найдут свои хвосты". Кондратюк рассказал, какой закон поможет нацотбору на "Евровидение" избежать скандалов
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (196179)
2
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (149922)
3
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (48857)
4
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (44692)
5
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (39249)
6
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (31617)
7
Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась (24875)
8
Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо (23131)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS