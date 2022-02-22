Илларионов: Поздравляю всех с освобождением Украины от удавки Минских соглашений

Эксперт прокомментировал вчерашнее заседание Совета безопасности РФ, на котором рассматривали признание "ЛДНР", и дальнейшие указы Путина об этом.
"У меня прекрасное настроение благодаря тому, что я увидел заседание Совета безопасности, и особенно после того, как первое лицо приняло те решения, которое оно приняло. Ничего более позитивного за последние несколько недель и месяцев я не видел и не слышал. Поэтому я хочу, Дмитрий, поздравить вас с этим замечательным днем и в вашем лице всех наших зрителей и слушателей", – сказал Илларионов.
По его мнению, вчерашние события "освободили Украину от удавки Минских соглашений".
Илларионов является последовательным критиком Минских соглашений. Он считает, что выполнение соглашений нанесло бы вред суверенитету Украины.
Эксперт объяснил, что стратегический замысел Путина заключается в установлении контроля над Украиной. Для этого, по словам Илларионова, в разные периоды президент РФ использовал разные инструменты. Например, влиял на Украину через лояльное руководство, прежде всего в период президентства Виктора Януковича.
"Потеря этого важнейшего лица в руководстве Украины была настолько болезненной, что он попытался осуществить этот контроль [за Украиной] военным путем. Это провалилось у него в 2014 году и окончательно в 2015 году, в битве под Дебальцево, в которой выяснилось, что Вооруженные силы Украины точно не менее эффективны и по качеству не уступают российским войскам", – сказал Илларионов.
Он подчеркнул: в 2015 году Путин понял, а в последующие годы укрепился во мнении, что военным путем контроль над Украиной установить невозможно, поэтому он начал искать другие инструменты влияния.
"Он бросил ресурсы в так называемый дипломатический инструмент, хорошо всем нам известный под названием "Минские соглашения". Он создал беспрецедентную инфраструктуру по оказанию давления на Украину, на украинское руководство с тем, чтобы заставить его выполнить Минские соглашения. Для этого существовал и нормандский формат, и Совет Безопасности [ООН], который принял соответствующую резолюцию. Для этого он подключил своих негласных помощников в лице руководителей Германии и Франции, а в течение последнего года – и руководителя США. Именно они в последние месяцы и недели безумствовали и повторяли рефреном: "Минские соглашения, Минские соглашения", – сказал Илларионов.
Он отметил, что к выполнению этого документа постоянно призывали Путин, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, а также представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Но против выступило украинское общество, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения.
"Гигантская инфраструктура, которая была создана Путиным с помощью своих реальных союзников в западных странах, была нацелена именно на это. Эти семь лет, в течение которых он пытался это продавить, не принесли результата. Главными, кто не дал позволить Путину использовать квазидипломатический инструмент установления контроля над Украиной, стали украинский народ и услышавший голос украинского народа украинский президент. Надо отдать должное Владимиру Зеленскому, который в самый ответственный момент его президентства не сломался, не поддался этому давлению и отказался от выполнения так называемых Минских соглашений, то есть отказался от сдачи суверенитета страны и террористам из ОРДЛО, и Путину", – сказал Илларионов.
Он считает, что это является "важнейшим достижением Украины в этой невероятно трудной, длительной, выматывающей психологически (и не только) войне с агрессором и ненадежными союзниками".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Минские соглашения не были выполнены.
Украина и западные страны регулярно обвиняли РФ в нарушении Минских соглашений.
Россия требовали, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней "особый статус" Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей. Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы. Они предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Это решение осудили Украина и западные страны, которые пообещали ввести против РФ санкции, Россию обвинили в одностороннем выходе из Минских соглашений. 22 февраля Путин заявил, что этих соглашений "не существует". "Чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований? Это уже утратило актуальность", – сказал он.