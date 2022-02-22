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"Чего же их выполнять?" Путин заявил, что Минских соглашений "не существует"

"Чего же их выполнять?" Путин заявил, что Минских соглашений "не существует" / ГОРДОН

Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин 22 февраля в ходе обращения, которое транслирует RT, заявил, что Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе "не существует".

"Теперь Минские соглашения – их не существует. Чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований", – заявил он. 

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