Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина признать "ЛДНР"

Жоли о решении Путина: Это представляет собой явное нарушение Минских соглашений, Устава ООН и серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе Фото: EPA

"Канада решительно осуждает признание президентом Путиным неподконтрольных правительству Донецкой и Луганской областей "независимыми территориями". Это представляет собой явное нарушение Минских соглашений, Устава ООН и серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе. Канада вместе со своими партнерами и союзниками жестко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, помимо тех, которыми готовы ответить на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину", – сказала она.

Также санкции в связи с решением Путина анонсировала в Twitter министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Признание президентом Путиным "ДНР" и "ЛНР" как "независимых территорий" свидетельствует о вопиющем пренебрежении обязательствами России по Минским соглашениям. Этот шаг представляет собой дальнейшее наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины, сигнализирует об окончании Минского процесса и является нарушением Устава ООН. Это демонстрирует решение России избрать путь конфронтации, а не диалога", – заявила она.

По словам Трасс, Великобритания будет координировать дальнейшие действия с союзниками.

My statement condemning Russia’s recognition of the ‘Donetsk People’s Republic’ and ‘Luhansk People’s Republic’ as independent states pic.twitter.com/e0y3LNu29X — Liz Truss (@trussliz) February 21, 2022

"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавила она.