Зеленский: Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности

Зеленский: От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки Фото: EPA

"У нас и нашего государства нет времени на длинные лекции по истории, поэтому не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина (президент записывал обращение на фоне карты Украины. – "ГОРДОН") в ее международно признанных границах. И они такими и останутся, несмотря на любые заявления и действия РФ. Так же, как и мы остаемся спокойными и уверенными в себе", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина "давно ко всему готова".

"Но причин для вашей бессонной ночи нет", – рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что сегодня состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

"Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России. Признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата. Это подрывает мирные усилия и разрушает имеющиеся переговорные форматы. Сегодняшним и возможным завтрашним решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как заявляет", – заявил он.

Зеленский отметил, что обсудил ситуацию с рядом мировых лидеров, и напомнил, что Министерство иностранных дел Украины направило государствам – членам Совета Безопасности ООН запрос на основании Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

Также, по словам Зеленского, он инициировал созыв Совбеза ООН и специального заседания ОБСЕ.

"Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. Также инициирован экстренный созыв саммита "Нормандкой четверки". От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер", – заявил он.