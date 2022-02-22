ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки
Зеленский: От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки
Фото: EPA

Последние действия РФ – признание "независимости" так называемых "ЛДНР" – Украина квалифицирует как нарушение суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время срочного видеообращения к украинцам, опубликованного в ночь на 22 февраля на его странице в Facebook.

"У нас и нашего государства нет времени на длинные лекции по истории, поэтому не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина (президент записывал обращение на фоне карты Украины. – "ГОРДОН") в ее международно признанных границах. И они такими и останутся, несмотря на любые заявления и действия РФ. Так же, как и мы остаемся спокойными и уверенными в себе", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина "давно ко всему готова".

"Но причин для вашей бессонной ночи нет", – рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что сегодня состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

"Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России. Признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата. Это подрывает мирные усилия и разрушает имеющиеся переговорные форматы. Сегодняшним и возможным завтрашним решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как заявляет", – заявил он.

Зеленский отметил, что обсудил ситуацию с рядом мировых лидеров, и напомнил, что Министерство иностранных дел Украины направило государствам – членам Совета Безопасности ООН запрос на основании Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

Также, по словам Зеленского, он инициировал созыв Совбеза ООН и специального заседания ОБСЕ.

"Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. Также инициирован экстренный созыв саммита "Нормандкой четверки". От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер", – заявил он.

Контекст:

Обращение Зеленского ожидалось около полуночи, но несколько раз переносилось. До конца было непонятно: его опубликуют ночью или уже утром.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал "независимые республики" террористических группировок "ЛДНР". На заседании Совета безопасности РФ во время рассмотрения этого вопроса никто его из членов не выступил против такого признания. 

Путин подписал соответствующие указы в присутствии главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Журналисты обратили внимание на некоторые моменты, которые могут говорить о заранее записанном видео заседания, а не транслируемом якобы в прямом эфире. 

Глава Кремля также направил в ОРДЛО войска для "поддержания мира".

Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности в Европейском союзе и НАТО.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Совет Безопасности ООН, Минские соглашения, ДНР, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, ЛНР, ЛДНР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков G
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины
  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины
Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. 18 фото
Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. 18 фото G
Виктория ВОРОНИНА
  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду
  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду
Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване
Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване
  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась
  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки (35842)
2
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (31874)
3
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (30349)
4
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото (30179)
5
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (28592)
6
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (25456)
7
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены (23431)
8
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (21986)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS