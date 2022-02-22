Зеленский: Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности

"У нас и нашего государства нет времени на длинные лекции по истории, поэтому не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина (президент записывал обращение на фоне карты Украины. – "ГОРДОН") в ее международно признанных границах. И они такими и останутся, несмотря на любые заявления и действия РФ. Так же, как и мы остаемся спокойными и уверенными в себе", – сказал президент.
Он подчеркнул, что Украина "давно ко всему готова".
"Но причин для вашей бессонной ночи нет", – рассказал Зеленский.
Президент сообщил, что сегодня состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.
"Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России. Признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата. Это подрывает мирные усилия и разрушает имеющиеся переговорные форматы. Сегодняшним и возможным завтрашним решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как заявляет", – заявил он.
Зеленский отметил, что обсудил ситуацию с рядом мировых лидеров, и напомнил, что Министерство иностранных дел Украины направило государствам – членам Совета Безопасности ООН запрос на основании Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.
Также, по словам Зеленского, он инициировал созыв Совбеза ООН и специального заседания ОБСЕ.
"Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. Также инициирован экстренный созыв саммита "Нормандкой четверки". От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер", – заявил он.
Обращение Зеленского ожидалось около полуночи, но несколько раз переносилось. До конца было непонятно: его опубликуют ночью или уже утром.
21 февраля президент РФ Владимир Путин признал "независимые республики" террористических группировок "ЛДНР". На заседании Совета безопасности РФ во время рассмотрения этого вопроса никто его из членов не выступил против такого признания.
Путин подписал соответствующие указы в присутствии главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Журналисты обратили внимание на некоторые моменты, которые могут говорить о заранее записанном видео заседания, а не транслируемом якобы в прямом эфире.
Глава Кремля также направил в ОРДЛО войска для "поддержания мира".
Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности в Европейском союзе и НАТО.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.