Столтенберг осудил решение Путина признать "ЛДНР"

Признание "ЛДНР" сводит на нет усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, заявил Столтенберг Фото: nato.int

"Я осуждаю решение России о признании самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, сводит на нет усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, участником которых является Россия", – заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в 2015 году Совет Безопасности ООН, в состав которого входит Россия, подтвердил полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Донецк и Луганск являются частью Украины. Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам. Она также пытается создать предлог для нового вторжения в Украину. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Союзники самым решительным образом призывают Россию выбрать путь дипломатии, немедленно свернуть масштабное наращивание военной мощи в Украине и вокруг нее и вывести свои войска из Украины в соответствии со своими международными обязательствами и обязанностями", – добавил Столтенберг.