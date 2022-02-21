ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба инициировал в Совбезе ООН консультации по Будапештскому меморандуму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба обратился к членам Совета Безопасности ООН с запросом на проведение консультаций по ст. 6 Будапештского меморандума
Кулеба обратился к членам Совета Безопасности ООН с запросом на проведение консультаций по ст. 6 Будапештского меморандума
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля обратился к государствам –- членам Совета Безопасности Организации Объединенных наций относительно проведения консультаций согласно ст. 6 Будапештского меморандума. Об этом глава МИД сообщил на своей странице в Twitter.

Кулеба отметил, что это решение он принял по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

"Официально обратился к членам Совета Безопасности ООН с запросом на немедленное проведение консультаций по ст. 6 Будапештского меморандума, чтобы обсудить срочные действия, направленные на деэскалацию, равно как и практические шаги для обеспечения безопасности Украины", – написал министр.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

19 февраля 2022-го, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства, сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды – безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", – заявил он.

Теги: Россия, Украина, ООН, МИД Украины, Совет Безопасности ООН, Будапештский меморандум, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков G
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины
  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины
Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. 18 фото
Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. 18 фото G
Виктория ВОРОНИНА
  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду
  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду
Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване
Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване
  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась
  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки (35294)
2
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (30430)
3
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (29992)
4
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото (29947)
5
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (27543)
6
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены (23226)
7
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях (21288)
8
"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой (19937)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS