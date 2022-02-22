В связи с российской агрессией Украина обратилась в Совет Безопасности ООН – Кулеба

"Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", – написал украинский дипломат.

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

В комментариях под твитом пользователи напоминают, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и может заблокировать любое его решение.

Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский отметил в Twitter, что поскольку в феврале в Совете Безопасности ООН председательствует Россия, просьбу провести заседание совета Украине следует направлять Москве.