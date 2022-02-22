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Обострение на Донбассе, указ Путина о признании "ЛДНР", санкции ЕС за Крым. Главное за день

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Путин признал "ЛДНР" и отправил в ОРДЛО войска
Путин признал "ЛДНР" и отправил в ОРДЛО войска
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 21 февраля.

Признание террористов

Президент России Владимир Путин признал "независимые республики" террористических группировок "ЛДНР". На заседании Совета безопасности РФ во время рассмотрения этого вопроса никто его из членов не выступил против такого признания. 

Путин подписал соответствующие указы в присутствии главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Журналисты обратили внимание на некоторые моменты, которые могут говорить о заранее записанном видео заседания, а не транслируемом якобы в прямом эфире. 

Глава Кремля также направил в ОРДЛО войска для "поддержания мира".

Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности в Европейском союзе и НАТО.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Смерти на Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения на Донбассе продолжает накаляться, боевики десятки раз нарушают договоренности о перемирии. По состоянию на 17.00, по данным штаба операции Объединенных сил, боевики 54 раза нарушили перемирие, ранения получили четверо украинских военнослужащих.

Позже в Нацполиции сообщили о гибели двух военнослужащих в районе Зайцево Донецкой области.

В результате обстрелов со стороны боевиков также погиб мирный житель поселка Новолуганское.

Санкции за Крым

В связи с проведением незаконных выборов в оккупированном Россией Крыму Евросоюз внес в санкционный список четырех депутатов Госдумы РФ, избранных на территории полуострова, и руководителя местной избирательной комиссии.

Новая голодовка Саакашвили

Находящийся под стражей в Грузии бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил в суде бессрочную голодовку как "реакцию на то, как обращается режим" с ним и народом.

Эпидемия COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 13,6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше числа выздоровевших.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 41-м месте среди 54 стран Европы по количеству новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется в стране в марте.

Финансы Украине от ЕС

Европейский совет одобрил выделение Украине €1,2 млрд финансовой помощи в связи с тем, что "текущая геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность" страны.

Теги: Россия, Владимир Путин, выборы, Михаил Саакашвили, эпидемия, Донбасс, террористы, боевики, ДНР, Совет безопасности РФ, обстрелы, голодовка, война в Украине, президент, ЛНР, Евросоюз, инфекция, ОРДЛО, признание, ранение, ЛДНР, Денис Шмыгаль, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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