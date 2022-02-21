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В Украине за сутки выявили 13,5 тыс. новых случаев COVID-19

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За сутки в Украине сделали 46,4 тыс. тестов на коронавирус
За сутки в Украине сделали 46,4 тыс. тестов на коронавирус
Фото: ЕРА

20 февраля в Украине подтвердили 13 562 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

Среди заболевших – 1254 ребенка и 151 медработник.

Выздоровело 13 904 человека, госпитализировано – 1886, умерло из-за болезни –  127.

За все время пандемии в Украине заболело 4 734 333 человека, выздоровело 3 952 363 человека, летальных исходов – 104 645.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/319802320173991

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 в воскресенье подтвердили в Киеве (2297), наибольшая суточная смертность – тоже в столице (17).

За сутки 20 февраля в Украине сделали 46 428 тестов на коронавирус.

19 февраля в Украине подтвердили более 17 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, дети, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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