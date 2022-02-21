В Украине за сутки выявили 13,5 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки в Украине сделали 46,4 тыс. тестов на коронавирус Фото: ЕРА

Среди заболевших – 1254 ребенка и 151 медработник.

Выздоровело 13 904 человека, госпитализировано – 1886, умерло из-за болезни – 127.

За все время пандемии в Украине заболело 4 734 333 человека, выздоровело 3 952 363 человека, летальных исходов – 104 645.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 в воскресенье подтвердили в Киеве (2297), наибольшая суточная смертность – тоже в столице (17).

За сутки 20 февраля в Украине сделали 46 428 тестов на коронавирус.

19 февраля в Украине подтвердили более 17 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.