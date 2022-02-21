В Украине за сутки выявили 13,5 тыс. новых случаев COVID-19

Среди заболевших – 1254 ребенка и 151 медработник.
Выздоровело 13 904 человека, госпитализировано – 1886, умерло из-за болезни – 127.
За все время пандемии в Украине заболело 4 734 333 человека, выздоровело 3 952 363 человека, летальных исходов – 104 645.
По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 в воскресенье подтвердили в Киеве (2297), наибольшая суточная смертность – тоже в столице (17).
За сутки 20 февраля в Украине сделали 46 428 тестов на коронавирус.
19 февраля в Украине подтвердили более 17 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.
Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.
14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.