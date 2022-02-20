Украина получила вторую партию лекарств от COVID-19 "Молнупиравир"

Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска. Речь идет о пожилых людях, людях с ожирением, с болезнями сердечно-сосудистой системы, с диабетом.
"Молнупиравир" назначают для предотвращения перехода от легкого течения болезни к среднему или тяжелому и уменьшению вероятности госпитализации или смерти", – отметили в релизе.
Препарат запрещен к продаже в аптеках, его можно получить бесплатно у врача.
Первая партия из 60 тыс. курсов "Молнупиравира" прибыла в Украину 6 февраля.
"Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах", – пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия. Он блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Производитель лекарства – американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme.
Минздрав зарегистрировал "Молнупиравир" для экстренного применения 26 января. Таблетки используют для лечения COVID-19 в первую очередь в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой, сообщили в ведомстве.
До последнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, проводилось в основном симптоматическое лечение. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей "Молнупиравир" (Lagevrio) для лечения коронавирусной инфекции.
От COVID-19 разработаны также таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска. Препарат уже одобрили в США и Европе.
В Минздраве 17 декабря 2021 года "Укринформу" сообщили, что Украина подписала контракт на поставку 300 тыс. курсов "Молнупиравира". Также Украина подписала контракт на закупку 300 тыс. курсов препарата Paxlovid.