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Украина получила вторую партию лекарств от COVID-19 "Молнупиравир"

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"Молнупиравир" запрещен к продаже в аптеках, его можно получить бесплатно у врача
"Молнупиравир" запрещен к продаже в аптеках, его можно получить бесплатно у врача
Фото: depositphotos.com

Украина получила 135 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19, 60 тыс. из них уже распределили по регионам. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.

Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска. Речь идет о пожилых людях, людях с ожирением, с болезнями сердечно-сосудистой системы, с диабетом.

"Молнупиравир" назначают для предотвращения перехода от легкого течения болезни к среднему или тяжелому и уменьшению вероятности госпитализации или смерти", – отметили в релизе.

Препарат запрещен к продаже в аптеках, его можно получить бесплатно у врача.

Первая партия из 60 тыс. курсов "Молнупиравира" прибыла в Украину 6 февраля.

"Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах", – пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия. Он блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Производитель лекарства – американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme.

Контекст:

Минздрав зарегистрировал "Молнупиравир" для экстренного применения 26 января. Таблетки используют для лечения COVID-19 в первую очередь в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой, сообщили в ведомстве.

До последнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, проводилось в основном симптоматическое лечение. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей "Молнупиравир" (Lagevrio) для лечения коронавирусной инфекции.

От COVID-19 разработаны также таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска. Препарат уже одобрили в США и Европе.

В Минздраве 17 декабря 2021 года "Укринформу" сообщили, что Украина подписала контракт на поставку 300 тыс. курсов "Молнупиравира". Также Украина подписала контракт на закупку 300 тыс. курсов препарата Paxlovid.

Теги: Украина, лекарства, лечение, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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