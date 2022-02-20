Украина получила вторую партию лекарств от COVID-19 "Молнупиравир"

"Молнупиравир" запрещен к продаже в аптеках, его можно получить бесплатно у врача Фото: depositphotos.com

Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска. Речь идет о пожилых людях, людях с ожирением, с болезнями сердечно-сосудистой системы, с диабетом.

"Молнупиравир" назначают для предотвращения перехода от легкого течения болезни к среднему или тяжелому и уменьшению вероятности госпитализации или смерти", – отметили в релизе.

Препарат запрещен к продаже в аптеках, его можно получить бесплатно у врача.

Первая партия из 60 тыс. курсов "Молнупиравира" прибыла в Украину 6 февраля.

"Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах", – пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия. Он блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Производитель лекарства – американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme.