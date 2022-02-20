В Украине за сутки скончалось 152 пациента с COVID-19

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4,7 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

"За сутки 19 февраля в Украине зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1473, медработников – 142). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 3172 человека, летальных исходов – 152, выздоровело 11 963 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 31 тыс. новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 720 771 случай коронавирусной инфекции, скончалось 104 518 пациентов с COVID-19, выздоровел 4 720 771 человек.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в субботу в Киеве (2126), наибольшая суточная смертность – тоже в столице (22).

Всего за сутки 19 февраля в Украине сделали 79 718 тестов на коронавирус.