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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 67,7 тыс. человек

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Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года
Фото: ЕРА

В Украине 18 февраля прививки от коронавируса получили 67 636 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава на странице ведомства в Facebook.

Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу –  498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании в стране привито 15 667 268 человек, первую дозу получили 15 667 266 человек, две дозы – 15 100 993 человека, дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080.

В общей сложности в Украине сделали 31 450 678 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/318633276957562

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 18 февраля делали 959 мобильных бригад, также работали 3295 пункта и 421 центр вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, вакцинация, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, центр вакцинации
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