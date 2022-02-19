В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 67,7 тыс. человек

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года Фото: ЕРА

Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу – 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании в стране привито 15 667 268 человек, первую дозу получили 15 667 266 человек, две дозы – 15 100 993 человека, дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080.

В общей сложности в Украине сделали 31 450 678 прививок.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 18 февраля делали 959 мобильных бригад, также работали 3295 пункта и 421 центр вакцинации.