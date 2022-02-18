В Украине 17 февраля прививки от коронавируса получили 65 тыс. человек

Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу – 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании хотя бы первую дозу вакцины получили 15 649 483 человека. Получили две дозы – 15 071 517 человек, дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек.

В общей сложности сделано 31 383 042 прививки.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 17 февраля делали 1007 мобильных бригад, также работали 3234 пункта и 428 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (49 082), Sinovac (10 713), Moderna (4538) и AstraZeneca (756).