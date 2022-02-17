За сутки в Украине больше всего прививок от COVID-19 сделали в Днепропетровской области

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 66 082 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 18 504 человека, получили вторую дозу – 28 948 человек, получили дополнительную дозу – 606 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 18 024 человека", – говорится в сообщении.
В среду прививки делали 924 мобильные бригады по иммунизации, 3289 пунктов и 428 центров вакцинации.
Больше всего доз вакцин ввели за 24 часа в Днепропетровской области (5802), меньше всего – в Николаевской области (1186).
"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 31 317 953 прививки. Вакцинировано – 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек, получили дополнительную дозу – 25 353 человека, получили бустерную дозу – 617 082 человека", – рассказали в Минздраве.
15 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 65,8 тыс. человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.