За сутки в Украине больше всего прививок от COVID-19 сделали в Днепропетровской области

Вакцинация от коронавируса началась в Украине год назад Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 66 082 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 18 504 человека, получили вторую дозу – 28 948 человек, получили дополнительную дозу – 606 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 18 024 человека", – говорится в сообщении.

В среду прививки делали 924 мобильные бригады по иммунизации, 3289 пунктов и 428 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели за 24 часа в Днепропетровской области (5802), меньше всего – в Николаевской области (1186).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 31 317 953 прививки. Вакцинировано – 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек, получили дополнительную дозу – 25 353 человека, получили бустерную дозу – 617 082 человека", – рассказали в Минздраве.

15 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 65,8 тыс. человек.