В Украине 14 февраля прививки от COVID-19 сделали около 60 тыс. человек

Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины более 14,98 млн человек, отметили в Минздраве Фото: EPA

Первую дозу получили 17 244 человека, 27 362 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 457 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 14 107 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них первую дозу получило 15 594 936 человек, две дозы получили 14 985 576 человек, дополнительную дозу получили 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек. В общей сложности сделано 31 186 066 прививок", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 14 февраля делали 867 мобильных бригад, также работали 3118 пунктов и 426 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (44 811), Sinovac (9963), Moderna (3520) и AstraZeneca (876).