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ОБЩЕСТВО

В Украине 14 февраля прививки от COVID-19 сделали около 60 тыс. человек

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Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины более 14,98 млн человек, отметили в Минздраве
Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины более 14,98 млн человек, отметили в Минздраве
Фото: EPA

За сутки 14 февраля в Украине были вакцинированы против коронавирусной инфекции 59 170 человек. Об этом утром 15 февраля сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Первую дозу получили 17 244 человека, 27 362 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 457 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 14 107 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них первую дозу получило 15 594 936 человек, две дозы получили 14 985 576 человек, дополнительную дозу получили 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек. В общей сложности сделано 31 186 066 прививок", – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/316099153877641

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 14 февраля делали 867 мобильных бригад, также работали 3118 пунктов и 426 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (44 811), Sinovac (9963), Moderna (3520) и AstraZeneca (876).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, прививки, иммунитет
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