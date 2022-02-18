Инфекционист Федорова рассказала, какие продукты помогают в борьбе с коронавирусом

"Яйца содержат железо, магний, калий, кальций, а также цинк, которые не теряют своих полезных свойств даже во время термической обработки. Благодаря своему составу яйца увеличивают выработку лимфоцитов, угнетают размножение вирусов, сокращают продолжительность действия инфекции, обладают противовоспалительными свойствами", – отметила Федорова.

По ее словам, в период вспышки коронавируса важно ввести в рацион жирную рыбу – не обязательно дорогую, можно и обычную сельдь.

"Морская рыба имеет в своем составе кислоту Омега-3, которая обеспечивает строительные блоки для противовоспалительных гормонов – эйкозаноидов, а они благотворно влияют на иммунную систему", – объяснила врач.

Инфекционист советует добавлять в пищу специю куркуму, являющуюся естественным антибиотиком, а также употреблять сыры, крольчатину и индюшатину, которые помогут нормализовать сон после заболевания коронавирусом.

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