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Инфекционист Федорова рассказала, какие продукты помогают в борьбе с коронавирусом

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Светлана Федорова советует добавлять в пищу куркуму
Светлана Федорова советует добавлять в пищу куркуму
Фото: radiosvoboda.org

Куриные яйца и рыба содержат много минералов и помогают организму бороться с коронавирусом, рассказала в своем видеоблоге врач-инфекционист, депутат Николаевского горсовета от партии "Наш край" Светлана Федорова.

"Яйца содержат железо, магний, калий, кальций, а также цинк, которые не теряют своих полезных свойств даже во время термической обработки. Благодаря своему составу яйца увеличивают выработку лимфоцитов, угнетают размножение вирусов, сокращают продолжительность действия инфекции, обладают противовоспалительными свойствами", – отметила Федорова.

По ее словам, в период вспышки коронавируса важно ввести в рацион жирную рыбу – не обязательно дорогую, можно и обычную сельдь.

"Морская рыба имеет в своем составе кислоту Омега-3, которая обеспечивает строительные блоки для противовоспалительных гормонов – эйкозаноидов, а они благотворно влияют на иммунную систему", – объяснила врач.

Инфекционист советует добавлять в пищу специю куркуму, являющуюся естественным антибиотиком, а также употреблять сыры, крольчатину и индюшатину, которые помогут нормализовать сон после заболевания коронавирусом.

ВИДЕО
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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 – на неделю раньше, чем показывали прогнозы. Но за 17 февраля выявили 34 938 заболевших, это число заболевших растет уже четвертый день подряд.

Теги: здоровье, видеоблог, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Светлана Федорова
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