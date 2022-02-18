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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки – почти 35 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

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Число заболевших COVID-19 растет четвертый день подряд
Число заболевших COVID-19 растет четвертый день подряд
Фото: EPA

В Украине продолжает расти суточное число новых случаев COVID-19, 17 февраля в стране выявили 34 938 заболевших. Данные Минздрава Украины за сутки опубликованы на странице ведомства в Facebook утром 18 февраля.

Среди заболевших 2879 детей и 870 медработников.

Выздоровело 29 254 человека, госпитализировано – 3323, умерло из-за болезни – 282.

Число заболевших растет четвертый день подряд. 13 февраля суточный прирост случаев заражения составлял 17 тыс.

За все время пандемии в Украине заболело 4 672 198 человек, выздоровело 3 896 009 человек, летальных исходов – 104 106.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/317983260355897

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в четверг в Киеве (4538), Одесской (3587) и Днепропетровской (2712) областях. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Теги: Министерство здравоохранения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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