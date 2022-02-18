В Украине за сутки – почти 35 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

Число заболевших COVID-19 растет четвертый день подряд Фото: EPA

Среди заболевших 2879 детей и 870 медработников.

Выздоровело 29 254 человека, госпитализировано – 3323, умерло из-за болезни – 282.

Число заболевших растет четвертый день подряд. 13 февраля суточный прирост случаев заражения составлял 17 тыс.

За все время пандемии в Украине заболело 4 672 198 человек, выздоровело 3 896 009 человек, летальных исходов – 104 106.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в четверг в Киеве (4538), Одесской (3587) и Днепропетровской (2712) областях.