"Отпэцээрились?" Путин решился на близкий контакт с Лукашенко после шестиметровых столов с лидерами Запада. Видео

После этого вопроса Путин и Лукашенко пожали друг другу руки и обнялись.

В ходе переговоров в Кремле по "широкому кругу вопросов" Лукашенко заявил, что рад "хотя бы немного разбавить западную элиту".

В феврале с Путиным в Москве встречались ряд лидеров стран Европы. В частности, 7 февраля, во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и 15 февраля, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, главу Кремля отделял от собеседников шестиметровый стол.

Комментируя расстояние между Путиным и Макроном, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что французский президент отказался сдавать российским медикам ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.