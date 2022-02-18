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"Отпэцээрились?" Путин решился на близкий контакт с Лукашенко после шестиметровых столов с лидерами Запада. Видео

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Встреча проходила в Кремле
Встреча проходила в Кремле
Фото: kremlin.ru

18 февраля президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко. В начале встречи он спросил у белорусского политика: "Отпэцээрились?" Видео эпизода опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

После этого вопроса Путин и Лукашенко пожали друг другу руки и обнялись.

В ходе переговоров в Кремле по "широкому кругу вопросов" Лукашенко заявил, что рад "хотя бы немного разбавить западную элиту".

В феврале с Путиным в Москве встречались ряд лидеров стран Европы. В частности, 7 февраля, во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и 15 февраля, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, главу Кремля отделял от собеседников шестиметровый стол.

Комментируя расстояние между Путиным и Макроном, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что французский президент отказался сдавать российским медикам ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Контекст:

Путин привит от коронавируса. Несмотря на это, СМИ неоднократно писали, что россиянам, которые контактируют с ним на различных мероприятиях, приходится предварительно выдерживать карантин. В частности, провели неделю в карантине и без тренировок призеры Олимпиады в Токио, несмотря на то, что некоторым из них надо было готовиться к другим соревнованиям.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва, Кремль, переговоры, карантин, политика, медики, президент, инфекция, коронавирус, тестирование
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