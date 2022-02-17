“Многие были шокированы этими встречами” Гудков рассказал об ухудшении здоровья Путина

"Я имел возможность перепроверить информацию [российского историка Валерия] Валерия Соловья. Могу вам сказать, что, действительно, летом 2020 года состояние здоровья Путина ухудшилось. Это не означает, что он доживал последние дни. Я постоянно привожу пример, что США в годы Второй мировой войны руководил президент [Франклин Рузвельт] с инвалидного кресла. И очень неплохо руководил. Но то, что состояние здоровья Путина резко ухудшилось в 2020 году – это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку, добиться ремиссии, улучшений. И мы видим, что какого-то летального исхода или движения по наклонной в его здоровье не произошло. Или мы пока этого не видим", — сказал экс-депутат Госдумы РФ.

Он также опроверг заявления о возможной передачи власти от действующего президента РФ к его приемнику.

"Я думаю, что сейчас у Путина идет какое-то улучшение временное. Не знаю, сможет ли он в этом состоянии руководить страной. Но после казахских событий [протесты в Казахстане 2022 года] – мы должны это признать – никакого добровольного транзита власти Путина, который планировался, не будет. Он понял, что это сделать невозможно", — подчеркнул Гудков.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube