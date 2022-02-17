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“Многие были шокированы этими встречами” Гудков рассказал об ухудшении здоровья Путина

 
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Гудков: Никакого добровольного транзита власти Путина, который планировался, не будет
Гудков: Никакого добровольного транзита власти Путина, который планировался, не будет
Фото: Геннадий Гудков / Facebook

В 2020 году состояние здоровья президента России Владимира Путина резко ухудшилось, однако позже самочувствия главы Кремля стало улучшаться. Об этом 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" рассказал депутат Госдумы РФ (2001–2012) Геннадий Гудков.

"Я имел возможность перепроверить информацию [российского историка Валерия] Валерия Соловья. Могу вам сказать, что, действительно, летом 2020 года состояние здоровья Путина ухудшилось. Это не означает, что он доживал последние дни. Я постоянно привожу пример, что США в годы Второй мировой войны руководил президент [Франклин Рузвельт] с инвалидного кресла. И очень неплохо руководил. Но то, что состояние здоровья Путина резко ухудшилось в 2020 году – это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку, добиться ремиссии, улучшений. И мы видим, что какого-то летального исхода или движения по наклонной в его здоровье не произошло. Или мы пока этого не видим", — сказал экс-депутат Госдумы РФ.

Он также опроверг заявления о возможной передачи власти от действующего президента РФ к его приемнику.

"Я думаю, что сейчас у Путина идет какое-то улучшение временное. Не знаю, сможет ли он в этом состоянии руководить страной. Но после казахских событий [протесты в Казахстане 2022 года] – мы должны это признать – никакого добровольного транзита власти Путина, который планировался, не будет. Он понял, что это сделать невозможно", — подчеркнул Гудков.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

7 мая 2000 года Путин впервые был избран на должность президента России. С тех пор он остается неизменным главой РФ, за исключением периода с 2008-го по 2012 год, когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин пребывал на посту председателя правительства РФ.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 

10 марта 2020 года президент России заявил, что поддерживает внесение в конституцию РФ изменений, которые бы обнулили количество его президентских сроков.

5  апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024 и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.

6 февраля 2022 года председатель общественной организации "Общероссийское офицерское собрание" генерал-полковник Леонид Ивашов выступил с обращением к президенту РФ. Он призвал Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку.

3 февраля российский политолог Станислав Беловский и бывший советник Путина по экономике Андрей Илларионов заявили, что глава РФ "не собирается уходить на покой".

Теги: Россия, Владимир Путин, Геннадий Гудков, ток-шоу "ГОРДОН"
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