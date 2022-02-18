Гудков: Путин испытывает огромную личную обиду на всех украинцев. Он считает, что его обидели, кинули, обманули, вероломно подвели

Гудков: Путин – пока он при власти, при деньгах и при силах, он никогда не позволит Украине спокойно жить и строить мирную жизнь Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

"Неужели в Украине кто-то еще всерьез думает, что какие-то уступки Украины чему-то помогут? Меня это шокирует, – сказал он в ходе обсуждения угроз со стороны России. – Господин Путин испытывает огромную личную обиду на Украину, на всех украинцев. Он считает, что его обидели, кинули, обманули, вероломно подвели. Он ведь рассчитывал, что Украина станет частью Союзного государства, а он, Путин, это государство, так сказать, создаст, возглавит и войдет в историю как историческая личность. А тут, видите, [беглый экс-президент Украины Виктор] Янукович – я просто говорю, как в Кремле говорили: "Янукович и вся его рать нас кинули. Мы туда миллиарды вкладывали, а Янукович нас кинул, развернул оглобли на Европу – и поэтому Украину надо проучить и наказать", – рассказал Гудков.

Он утверждает, что Путина "не раздражает НАТО".

"Путин не боится подлетного времени ракет и понимает прекрасно, что НАТО сам не начнет войну против России", – пояснил Гудков.

По его мнению, Путин, находясь в Кремле, "всегда будет мешать Украине жить нормально", потому что для него "самое опасное и страшное" – если Украина построит свободное и процветающее демократическое государство.

"И поэтому он никогда – пока он при власти, при деньгах и при силах, он никогда не позволит Украине спокойно жить и строить мирную жизнь", – добавил оппозиционер.

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