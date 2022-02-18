Гудков: Путин испытывает огромную личную обиду на всех украинцев. Он считает, что его обидели, кинули, обманули, вероломно подвели

"Неужели в Украине кто-то еще всерьез думает, что какие-то уступки Украины чему-то помогут? Меня это шокирует, – сказал он в ходе обсуждения угроз со стороны России. – Господин Путин испытывает огромную личную обиду на Украину, на всех украинцев. Он считает, что его обидели, кинули, обманули, вероломно подвели. Он ведь рассчитывал, что Украина станет частью Союзного государства, а он, Путин, это государство, так сказать, создаст, возглавит и войдет в историю как историческая личность. А тут, видите, [беглый экс-президент Украины Виктор] Янукович – я просто говорю, как в Кремле говорили: "Янукович и вся его рать нас кинули. Мы туда миллиарды вкладывали, а Янукович нас кинул, развернул оглобли на Европу – и поэтому Украину надо проучить и наказать", – рассказал Гудков.
Он утверждает, что Путина "не раздражает НАТО".
"Путин не боится подлетного времени ракет и понимает прекрасно, что НАТО сам не начнет войну против России", – пояснил Гудков.
По его мнению, Путин, находясь в Кремле, "всегда будет мешать Украине жить нормально", потому что для него "самое опасное и страшное" – если Украина построит свободное и процветающее демократическое государство.
"И поэтому он никогда – пока он при власти, при деньгах и при силах, он никогда не позволит Украине спокойно жить и строить мирную жизнь", – добавил оппозиционер.
Янукович соглашение об ассоциации с ЕС не подписал, это сделал уже пятый президент Украины Петр Порошенко в июне 2014 года, после Революции достоинства. А в ноябре 2013-го отказ тогдашних властей страны подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом стал причиной митингов и массовых протестов по всей стране, получивших название сначала Евромайдан, а потом – Революция достоинства.
Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию и сменой власти.
В ходе акций протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей. Пятый президент Петр Порошенко говорил, что в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Белый дом заявляет о высоком уровне угрозы, по информации президента США Джо Байдена на 17 февраля 2022 года, Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней. Украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность. "Нас не пугают никакие прогнозы, нас не пугают никакие люди, никакие враги. Нас не пугают какие-либо даты, потому что мы будем себя защищать", – заявлял президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля. По его словам, власть понимает риски.
10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.