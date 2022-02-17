Министр обороны Литвы: У Кремля методы – как у шулеров, у них карты крапленые

Ведущая Алеся Бацман спросила, готова ли РФ начинать широкомасштабное наступление на Украину, или сейчас речь идет о повышении ставок.

"Я думаю, что у Кремля методы, как у шулеров: повышаются ставки, хотя все видят и знают, что у них карты крапленые. В нынешней ситуации, конечно, Россия уже готова к вторжению, но принимается политическое решение. Политически я бы не сказал, что она теперь полностью готова. Выставляет новые ультиматумы. И сегодня мы видели ответ, который уже затронул напрямую страны Балтии и Литву в том числе – чтобы наши союзники все союзники ушли из Восточной и Средней Европы, стран Балтии. Ситуация действительно сложная и этот ультиматум – последний, на который Путин от стран НАТО и США получит ответ. Я думаю, что ответ будет очень-очень похож на тот, что уже они получили", – ответил Анушаускас.

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Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.