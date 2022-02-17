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Польша и Великобритания будут поддерживать Украину перед лицом российской агрессии – совместное заявление МИД трех стран

Совместное заявление подписали главы МИД Украины, Польши и Великобритании
Совместное заявление подписали главы МИД Украины, Польши и Великобритании
Фото: depositphotos.com

Великобритания и Польша будут и дальше оказывать поддержку Украине, стоя вместе с ней перед лицом российской агрессии. Об этом сказано в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех стран относительно создания нового трехстороннего формата сотрудничества, сообщает 17 февраля пресс-служба украинского МИД.

"Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Польша будут продолжать оказывать Украине поддержку, стоя с Украиной в единстве перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета. в пределах ее международно признанных границ", – сказано в документе.

В заявлении отмечено, что три страны имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе.

"Каждое европейское государство может свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния", – говорится в документе, подписанном главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и государственным секретарем Великобритании Лиз Трасс.

В документе сказано, что три страны усилят совместную работу по обеспечению стабильности и усиления устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе.

"С этой целью мы договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины", – отмечено в заявлении.

"Мы будем вместе работать над продвижением нашего сотрудничества, которое включает, но не ограничивается координацией поддержки международной "Крымской платформы", усилением сотрудничества по вопросам кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации", – подытожили главы МИД Украины, Великобритании и Польши.

Контекст:

21 января, во время визита в Австралию, Трасс объявила о развитии трехсторонних связей между Украиной, Польшей и Великобританией. 

"Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или своего рода "Великую Россию", разделив территории по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то время как работают над тем, чтобы запугать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути и к каким ужасным потерям и человеческим страданиям это приводит. Именно поэтому мы призываем президента [РФ Владимира] Путина воздержаться и отступить от Украины, пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку", – заявила она, видео выступления обнародовал "Голос Америки"

После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

Для Киева создание такого союза является попыткой "найти друзей в критический момент", отметил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 30 января.

1 февраля создание нового формата трехстороннего сотрудничества подтвердил, выступая в Раде, президент Владимир Зеленский. "Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией, Польшей", – цитирует его "Интерфакс-Украина"

17 февраля Кулеба заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей. Он отметил, что трехсторонний формат в том числе будет предусматривать углубление экономического, торгового и энергетического сотрудничества. Отдельное внимание Польша, Украина и Великобритания будут уделять поддержке Крымской платформы, сказал глава украинского МИД. 

Теги: Россия, Украина, Польша, Великобритания, МИД Украины, МИД Польши, агрессия, МИД Великобритании, вторжение, Дмитрий Кулеба, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине, Лиз Трасс, Збигнев Рау
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