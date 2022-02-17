Польша и Великобритания будут поддерживать Украину перед лицом российской агрессии – совместное заявление МИД трех стран

"Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Польша будут продолжать оказывать Украине поддержку, стоя с Украиной в единстве перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета. в пределах ее международно признанных границ", – сказано в документе.

В заявлении отмечено, что три страны имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе.

"Каждое европейское государство может свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния", – говорится в документе, подписанном главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и государственным секретарем Великобритании Лиз Трасс.

В документе сказано, что три страны усилят совместную работу по обеспечению стабильности и усиления устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе.

"С этой целью мы договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины", – отмечено в заявлении.

"Мы будем вместе работать над продвижением нашего сотрудничества, которое включает, но не ограничивается координацией поддержки международной "Крымской платформы", усилением сотрудничества по вопросам кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации", – подытожили главы МИД Украины, Великобритании и Польши.