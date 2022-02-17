Польша и Великобритания будут поддерживать Украину перед лицом российской агрессии – совместное заявление МИД трех стран

"Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Польша будут продолжать оказывать Украине поддержку, стоя с Украиной в единстве перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета. в пределах ее международно признанных границ", – сказано в документе.
В заявлении отмечено, что три страны имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе.
"Каждое европейское государство может свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния", – говорится в документе, подписанном главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и государственным секретарем Великобритании Лиз Трасс.
В документе сказано, что три страны усилят совместную работу по обеспечению стабильности и усиления устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе.
"С этой целью мы договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины", – отмечено в заявлении.
"Мы будем вместе работать над продвижением нашего сотрудничества, которое включает, но не ограничивается координацией поддержки международной "Крымской платформы", усилением сотрудничества по вопросам кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации", – подытожили главы МИД Украины, Великобритании и Польши.
21 января, во время визита в Австралию, Трасс объявила о развитии трехсторонних связей между Украиной, Польшей и Великобританией.
"Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или своего рода "Великую Россию", разделив территории по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то время как работают над тем, чтобы запугать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути и к каким ужасным потерям и человеческим страданиям это приводит. Именно поэтому мы призываем президента [РФ Владимира] Путина воздержаться и отступить от Украины, пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку", – заявила она, видео выступления обнародовал "Голос Америки".
После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.
Для Киева создание такого союза является попыткой "найти друзей в критический момент", отметил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 30 января.
1 февраля создание нового формата трехстороннего сотрудничества подтвердил, выступая в Раде, президент Владимир Зеленский. "Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией, Польшей", – цитирует его "Интерфакс-Украина".
17 февраля Кулеба заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей. Он отметил, что трехсторонний формат в том числе будет предусматривать углубление экономического, торгового и энергетического сотрудничества. Отдельное внимание Польша, Украина и Великобритания будут уделять поддержке Крымской платформы, сказал глава украинского МИД.