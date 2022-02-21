Шмыгаль спрогнозировал, когда в Украине стабилизируется эпидемическая ситуация

Шмыгаль отметил, что некоторые страны Европы уже ослабляют карантинные меры Фото: kmu.gov.ua

"Ряд европейских стран уже ослабляют карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства Украины поручил Министерству здравоохранения проанализировать карантинные ограничения с учетом в том числе зарубежного опыта и внести изменения в карантинные требования, которые будут действовать после 31 марта – даты, до которой продлен адаптивный карантин.

В пресс-службе Кабмина рассказали, что на селекторном совещании глава Минздрава Виктор Ляшко проинформировал присутствовавших об уменьшении количества госпитализаций больных с COVID-19.

Сегодня на брифинге Ляшко говорил, что Украина находится на 41-м месте среди 54 стран Европы по количеству новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.