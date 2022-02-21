Шмыгаль спрогнозировал, когда в Украине стабилизируется эпидемическая ситуация

"Ряд европейских стран уже ослабляют карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", – сказал Шмыгаль.
Глава правительства Украины поручил Министерству здравоохранения проанализировать карантинные ограничения с учетом в том числе зарубежного опыта и внести изменения в карантинные требования, которые будут действовать после 31 марта – даты, до которой продлен адаптивный карантин.
В пресс-службе Кабмина рассказали, что на селекторном совещании глава Минздрава Виктор Ляшко проинформировал присутствовавших об уменьшении количества госпитализаций больных с COVID-19.
Сегодня на брифинге Ляшко говорил, что Украина находится на 41-м месте среди 54 стран Европы по количеству новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.
14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 4,7 млн случаев болезни, 104,6 тыс. пациентов умерло.