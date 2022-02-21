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В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 17 тыс. человек

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Двумя дозами вакцин от коронавируса в Украине привиты более 15 млн человек
Двумя дозами вакцин от коронавируса в Украине привиты более 15 млн человек
Фото: ЕРА

В воскресенье, 20 февраля, в Украине сделали 17 172 прививки от коронавирусной инфекции. Об этом проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу – 7965, дополнительную дозу ввели 78 гражданам,  бустерную дозу получили 4360 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получил первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок", – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/319802320173991

Сутками ранее, 19 февраля в стране сделали 29,5 тыс. прививок от коронавируса. 18 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 67,6 тыс. человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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