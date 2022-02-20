В Украине за сутки сделали менее 30 тыс. прививок от коронавируса

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине год Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 29 528 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 8326 человек, получили вторую дозу – 13 041 человек, получили дополнительную дозу – 93 человека, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 13 041 человек", – говорится в сообщении.

В субботу прививки делали 537 мобильных бригад по иммунизации, 2439 пунктов и 418 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели за 24 часа в Киеве (3593), меньше всего – в Николаевской области (427).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 31 480 206 прививок. Вакцинировано 15 675 594 человека, из них получили первую дозу – 15 675 592 человека, получили две дозы – 15 114 034 человека, получили дополнительную дозу 26 432 человека, получили бустерную дозу – 664 148 человек", – рассказали в Минздраве.

18 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 67,6 тыс. человек.