В Украине за сутки сделали менее 30 тыс. прививок от коронавируса

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 29 528 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 8326 человек, получили вторую дозу – 13 041 человек, получили дополнительную дозу – 93 человека, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 13 041 человек", – говорится в сообщении.
В субботу прививки делали 537 мобильных бригад по иммунизации, 2439 пунктов и 418 центров вакцинации.
Больше всего доз вакцин ввели за 24 часа в Киеве (3593), меньше всего – в Николаевской области (427).
"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 31 480 206 прививок. Вакцинировано 15 675 594 человека, из них получили первую дозу – 15 675 592 человека, получили две дозы – 15 114 034 человека, получили дополнительную дозу 26 432 человека, получили бустерную дозу – 664 148 человек", – рассказали в Минздраве.
18 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 67,6 тыс. человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.