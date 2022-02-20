В Минцифры рассказали, как защитят смартфоны, выданные за вакцинацию, от передачи

"От одной компании есть предложение сделать спецмодель под этот заказ. Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5 тыс. грн. Мы хотели бы, конечно, влезть до четырех. Время покажет. Мы дали им начальные требования. Хотим, чтобы там был NFC. eSIM мы пока убрали. Он существенно удорожает закупку", – отметил он.

По словам Выскуба, eSIM решил бы проблему с точки зрения привязки к конкретному абоненту.

"Кто-то захочет же передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. СИМ-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества", – рассказал представитель Минцифры.

Он уточнил, что мобильные операторы предлагают установку приложения, которое позволит контролировать неизменность пользования устройством.