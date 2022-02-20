В Минцифры рассказали, как защитят смартфоны, выданные за вакцинацию, от передачи

"От одной компании есть предложение сделать спецмодель под этот заказ. Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5 тыс. грн. Мы хотели бы, конечно, влезть до четырех. Время покажет. Мы дали им начальные требования. Хотим, чтобы там был NFC. eSIM мы пока убрали. Он существенно удорожает закупку", – отметил он.
По словам Выскуба, eSIM решил бы проблему с точки зрения привязки к конкретному абоненту.
"Кто-то захочет же передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. СИМ-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества", – рассказал представитель Минцифры.
Он уточнил, что мобильные операторы предлагают установку приложения, которое позволит контролировать неизменность пользования устройством.
15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
19 января 2022 года Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства.
24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, бустерную прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.
2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.
По состоянию на 6 февраля украинцы потратили 2,5 млрд выплат за вакцинацию.
7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства, полученные в рамках программы "єПідтримка", украинцы смогут потратить на оплату коммунальных услуг.
Вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет смогут записаться на получение бесплатного смартфона от государства в апреле этого года, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на Diia Summit. Большую часть проекта по раздаче смартфонов пенсионерам правительство планирует реализовать в 2022 году. Ожидается, что смартфоны по государственной программе смогут получить 8,5 млн пенсионеров.