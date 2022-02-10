Деньги нужно вкладывать в цифровизацию ВСУ, а не раздавать смартфоны бабушкам – Ярош

Ярош призвал президента Украины правильно расставить приоритеты в своей деятельности.

"Мне бы очень хотелось, чтобы Зеленский сейчас как верховный главнокомандующий максимально отдавался повышению обороноспособности государства. Я понимаю – цифровизация, хотя я человек ХХ века, так сказать, но мне кажется, что сейчас более нужно для Украины в той ситуации, которая есть, чтобы цифровизация коснулась Вооруженных сил Украины и чтобы те же бригады ВСУ имели защищенные сети связи, чтобы серверы защищенные имели, чтобы наша разведка и радиотехническая разведка имели свои сети. Именно в это, по моему мнению, нужно в первую очередь вкладывать деньги, а не раздавать сейчас смартфоны бабушкам", – подчеркнул он.

В то же время Ярош положительно оценил деятельность Зеленского и украинских дипломатов на фоне вероятной новой атаки России.

"Я критически отношусь к политическому руководству нашего государства в какой-то степени, но стараюсь быть объективным и оценивать хорошие вещи. Я вижу очень большие достижения украинской дипломатии. Лучшим подтверждением этому являются борта, идущие из Великобритании, США, различных натовских баз, с реальной поддержкой – оружием, боеприпасами, техническими средствами для наших Вооруженных сил. Это огромный плюс, и здесь Зеленский играет большую роль и как верховный главнокомандующий, и как президент нашего государства", – отметил он.