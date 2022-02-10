Деньги нужно вкладывать в цифровизацию ВСУ, а не раздавать смартфоны бабушкам – Ярош

Ярош призвал президента Украины правильно расставить приоритеты в своей деятельности.
"Мне бы очень хотелось, чтобы Зеленский сейчас как верховный главнокомандующий максимально отдавался повышению обороноспособности государства. Я понимаю – цифровизация, хотя я человек ХХ века, так сказать, но мне кажется, что сейчас более нужно для Украины в той ситуации, которая есть, чтобы цифровизация коснулась Вооруженных сил Украины и чтобы те же бригады ВСУ имели защищенные сети связи, чтобы серверы защищенные имели, чтобы наша разведка и радиотехническая разведка имели свои сети. Именно в это, по моему мнению, нужно в первую очередь вкладывать деньги, а не раздавать сейчас смартфоны бабушкам", – подчеркнул он.
В то же время Ярош положительно оценил деятельность Зеленского и украинских дипломатов на фоне вероятной новой атаки России.
"Я критически отношусь к политическому руководству нашего государства в какой-то степени, но стараюсь быть объективным и оценивать хорошие вещи. Я вижу очень большие достижения украинской дипломатии. Лучшим подтверждением этому являются борта, идущие из Великобритании, США, различных натовских баз, с реальной поддержкой – оружием, боеприпасами, техническими средствами для наших Вооруженных сил. Это огромный плюс, и здесь Зеленский играет большую роль и как верховный главнокомандующий, и как президент нашего государства", – отметил он.
15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
19 января 2022 года Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства.
24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, бустерную прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.
2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.
По состоянию на 6 февраля украинцы потратили 2,5 млрд выплат за вакцинацию.
7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства, полученные в рамках программы "єПідтримка", украинцы смогут потратить на оплату коммунальных услуг.