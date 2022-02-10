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Смартфоны от Зеленского могут получить 27 народных депутатов, из них больше всего – от ОПЗЖ – "Опора"

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По данным "Опоры", больше всего претендентов на смартфоны может быть во фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" 12 нардепов
По данным "Опоры", больше всего претендентов на смартфоны может быть во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12 нардепов
Фото: rada.gov.ua

Воспользоваться инициативой президента Украины Владимира Зеленского по выдаче смартфонов вакцинированным украинцам от 60 лет смогут 27 народных депутатов. Об этом 10 февраля в Twitter сообщила гражданская сеть "Опора".

В "Опоре" посчитали, что 27 депутатов Верховной Рады теоретически смогут получить смартфоны от Зеленского – при условии, что они прошли полный курс вакцинации. Среди них 26 депутатов – мужчины, одна женщина.

19 из них выбирались по спискам партий, а восемь – мажоритарщики, отмечает "Опора".

По данным сети, больше всего претендентов на смартфоны может быть во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12 нардепов.

От "Батьківщини" на смартфон могут претендовать семь избранников; по двое – от "Слуги народа", группы "Партия "За майбутнє", группы "Довіра".

В "Европейской солидарности" и среди внефракционных депутатов – только по одному кандидату на бесплатный смартфон.

Самому младшему депутату в парламенте чуть меньше 26 лет, самому старшему – чуть больше 81. Средний возраст нардепов – 44,5 года, сообщает "Опора".

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

19 января 2022 года Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства.

24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, бустерную прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.

2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.

По состоянию на 6 февраля украинцы потратили 2,5 млрд выплат за вакцинацию.

7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства, полученные в рамках программы "єПідтримка", украинцы смогут потратить на оплату коммунальных услуг.

Теги: депутаты, Опора, вакцинация, смартфон, Владимир Зеленский, парламент, выплаты, президент, ОПЗЖ, вакцина, нардеп, єПідтримка
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