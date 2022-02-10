Смартфоны от Зеленского могут получить 27 народных депутатов, из них больше всего – от ОПЗЖ – "Опора"

По данным "Опоры", больше всего претендентов на смартфоны может быть во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12 нардепов Фото: rada.gov.ua

В "Опоре" посчитали, что 27 депутатов Верховной Рады теоретически смогут получить смартфоны от Зеленского – при условии, что они прошли полный курс вакцинации. Среди них 26 депутатов – мужчины, одна женщина.

19 из них выбирались по спискам партий, а восемь – мажоритарщики, отмечает "Опора".

По данным сети, больше всего претендентов на смартфоны может быть во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12 нардепов.

От "Батьківщини" на смартфон могут претендовать семь избранников; по двое – от "Слуги народа", группы "Партия "За майбутнє", группы "Довіра".

В "Европейской солидарности" и среди внефракционных депутатов – только по одному кандидату на бесплатный смартфон.

Самому младшему депутату в парламенте чуть меньше 26 лет, самому старшему – чуть больше 81. Средний возраст нардепов – 44,5 года, сообщает "Опора".