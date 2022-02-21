Количество выявленных в Украине новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19% – Ляшко

В украинских больницах находятся 24,7 тыс. пациентов с COVID-19 Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

"В Украине первые признаки стабилизации заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю стали более явными. Количество выявленных новых случаев уменьшилось на 19%, или на 43 616 случаев, и составляет 191 640 случаев", – отметил министр.

По его словам, численность госпитализированных с коронавирусной болезнью также уменьшается вторую неделю подряд.

"На прошлой неделе в больницы было госпитализировано 20 402 пациента – на 4000 меньше, чем на предыдущей неделе. Прошлая неделя была первой из шести, когда количество выписанных из больниц пациентов было больше, чем количество госпитализированных", – рассказал Ляшко.

Численность госпитализаций снижается в 21 регионе Украины. В Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях ситуация остается контролируемой, добавил глава Минздрава.

В украинских больницах на 21 февраля находятся 24 716 пациентов с COVID-19. 14 февраля в украинских больницах было 30 тыс. больных.