Количество выявленных в Украине новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19% – Ляшко

"В Украине первые признаки стабилизации заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю стали более явными. Количество выявленных новых случаев уменьшилось на 19%, или на 43 616 случаев, и составляет 191 640 случаев", – отметил министр.
По его словам, численность госпитализированных с коронавирусной болезнью также уменьшается вторую неделю подряд.
"На прошлой неделе в больницы было госпитализировано 20 402 пациента – на 4000 меньше, чем на предыдущей неделе. Прошлая неделя была первой из шести, когда количество выписанных из больниц пациентов было больше, чем количество госпитализированных", – рассказал Ляшко.
Численность госпитализаций снижается в 21 регионе Украины. В Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях ситуация остается контролируемой, добавил глава Минздрава.
В украинских больницах на 21 февраля находятся 24 716 пациентов с COVID-19. 14 февраля в украинских больницах было 30 тыс. больных.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.
Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.
14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 4,7 млн случаев болезни, 104,6 тыс. пациентов умерло.