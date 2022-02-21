Европейский совет одобрил выделение Украине €1,2 млрд помощи

Выплата будет состоять из двух траншей Фото: depositphotos.com

В Европейском совете подчеркнули, что завершил принятие решения всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение.

"ЕС ускорил эту экономическую помощь Украине, поскольку текущая геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", – отметили организации.

Макрофинансовая помощь будет иметь продолжительность в 12 месяцев и состоять из двух траншей.