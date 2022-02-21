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Европейский совет одобрил выделение Украине €1,2 млрд помощи

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Выплата будет состоять из двух траншей
Выплата будет состоять из двух траншей
Фото: depositphotos.com

Европейский совет 21 февраля одобрил выделение Украине €1,2 млрд финансовой помощи. Об этом говорится в пресс-релизе Совета.

В Европейском совете подчеркнули, что завершил принятие решения всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение.

"ЕС ускорил эту экономическую помощь Украине, поскольку текущая геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", – отметили организации.

Макрофинансовая помощь будет иметь продолжительность в 12 месяцев и состоять из двух траншей.

Контекст:

Украина в 2014–2021 годах получила от ЕС €5,01 млрд кредитной помощи в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи, сообщал Минфин.

В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи, "чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса". Первый транш в размере €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

Киев рассчитывал договориться о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года, сообщала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме €1,2 млрд. 1 февраля это решение утвердила Еврокомиссия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, военная помощь, Европейский совет, финансовая помощь
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