Европарламент одобрил выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

Помощь будет выплачена двумя частями. Первый транш – половина кредита – будет выплачен немедленно при соблюдении определенных условий, отметили на сайте.

"Страна должна продемонстрировать прогресс в реализации макроэкономической программы, разработанной Международным валютным фондом. Депутаты Европарламента подчеркивают, что эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство закона и гарантии соблюдения прав человека также являются предварительными условиями для выплаты средств", – подчеркнули в релизе.

За выделение помощи проголосовали 598 депутатов, 55 – против, 41 воздержался.

Решение должен утвердить Европейский совет, затем оно вступит в силу.

Выплата второго транша будет связана с "постоянным удовлетворительным выполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании". Об этом сообщила пресс-служба Европарламента 11 февраля.

"Меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе этой операции по оказанию экстренной макрофинансовой помощи, скорее всего, будет сосредоточен на ограниченном числе осуществимых краткосрочных мер политики в наиболее неотложных приоритетных областях, таких как укрепление экономической устойчивости и стабильности, управление и верховенство закона, а также энергетика", – сообщили в ЕС.