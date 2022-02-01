Еврокомиссия утвердила выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

"Средства будут предоставлены Украине в виде долгосрочных кредитов на очень выгодных условиях. Они будут способствовать повышению макроэкономической стабильности и общей устойчивости Украины в условиях резкого роста геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", – говорится в сообщении.
Помощь передадут Украине двумя траншами по €600 млн. Первый транш выделят сразу после принятия соответствующего решения Европейским советом и Европарламентом. Второй выплатят после положительной оценки прогресса, достигнутого украинскими властями в реализации реформ.
Украина в 2014–2021 годах получила от ЕС €5,01 млрд кредитной помощи в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи, сообщал Минфин.
Киев рассчитывал договориться о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года, сообщала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.