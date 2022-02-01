Еврокомиссия утвердила выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

"Средства будут предоставлены Украине в виде долгосрочных кредитов на очень выгодных условиях. Они будут способствовать повышению макроэкономической стабильности и общей устойчивости Украины в условиях резкого роста геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", – говорится в сообщении.

Помощь передадут Украине двумя траншами по €600 млн. Первый транш выделят сразу после принятия соответствующего решения Европейским советом и Европарламентом. Второй выплатят после положительной оценки прогресса, достигнутого украинскими властями в реализации реформ.