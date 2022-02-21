В Евросоюзе ввели санкции против депутатов Госдумы России, причастных к незаконным выборам в Крыму

Ранее сегодня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщал, что такое решение глав МИД стран Евросоюза было принято за подрыв территориальной целостности Украины и включает замораживание активов и запрет на выдачу виз.

"Евросоюз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает так называемые выборы, проведенные на незаконно аннексированном

Крымском полуострове", – говорится в решении ЕС.

В санкционный список внесли избиравшихся в оккупированном Крыму депутатов Госдумы РФ Алексея Черняка, Леонида Бабашова, Татьяну Лобач и Александра Чмыхалова, которые "работали над дальнейшей интеграцией так называемой "Республики Крым" в Российскую Федерацию"; а также руководителя местной избирательной комиссии Нину Фаустову.