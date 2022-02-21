В санкционный список ЕС за российские выборы в оккупированном Крыму попали еще пять человек – журналист

"Министры иностранных дел стран ЕС одобрили замораживание активов и запрет на выдачу виз еще пяти людям за подрыв территориальной целостности Украины. Эти пятеро были избраны или способствовали голосованию в российской Государственной думе от Крыма еще в 2021 году", – написал журналист.
Йозвяк не назвал имена людей, попавших под санкции, но "Настоящее время" сообщало, что речь о депутатах Госдумы РФ из аннексированного Крыма. Это Алексей Черняк, Леонид Бабашов, Татьяна Лобач, Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.
the EU foreign ministers has now approved asset freezes and visa bans on 5 more people for undermining the territorial integrity of #Ukraine. The five were elected in or facilitated the Russian state duma vote from #Crimea back in 2021. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2022
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (действуют до 15 марта 2022 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2022 года). Также были введены ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики.