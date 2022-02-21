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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В санкционный список ЕС за российские выборы в оккупированном Крыму попали еще пять человек – журналист

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По данным СМИ, санкции ввели против избранных от Крыма депутатов в Госдуму
По данным СМИ, санкции ввели против избранных от Крыма депутатов в Госдуму
Фото: depositphotos.com

Министры иностранных дел стран ЕС утвердили санкции против пяти человек, участвовавших или способствовавших выборам в Госдуму РФ в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.

"Министры иностранных дел стран ЕС одобрили замораживание активов и запрет на выдачу виз еще пяти людям за подрыв территориальной целостности Украины. Эти пятеро были избраны или способствовали голосованию в российской Государственной думе от Крыма еще в 2021 году", – написал журналист.

Йозвяк не назвал имена людей, попавших под санкции, но  "Настоящее время" сообщало, что речь о депутатах Госдумы РФ из аннексированного Крыма. Это Алексей Черняк, Леонид Бабашов, Татьяна Лобач, Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (действуют до 15 марта 2022 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2022 года). Также были введены ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, депутаты, Госдума, аннексия, Европейский союз
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