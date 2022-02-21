В санкционный список ЕС за российские выборы в оккупированном Крыму попали еще пять человек – журналист

По данным СМИ, санкции ввели против избранных от Крыма депутатов в Госдуму Фото: depositphotos.com

"Министры иностранных дел стран ЕС одобрили замораживание активов и запрет на выдачу виз еще пяти людям за подрыв территориальной целостности Украины. Эти пятеро были избраны или способствовали голосованию в российской Государственной думе от Крыма еще в 2021 году", – написал журналист.

Йозвяк не назвал имена людей, попавших под санкции, но "Настоящее время" сообщало, что речь о депутатах Госдумы РФ из аннексированного Крыма. Это Алексей Черняк, Леонид Бабашов, Татьяна Лобач, Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.

the EU foreign ministers has now approved asset freezes and visa bans on 5 more people for undermining the territorial integrity of #Ukraine. The five were elected in or facilitated the Russian state duma vote from #Crimea back in 2021. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2022