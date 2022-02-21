На Донбассе боевики обстреляли Зайцево, есть погибшие и раненые военнослужащие – полиция

Правоохранители отметили, что еще один военнослужащий получил ранение в Водяном.

Открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В ходе брифинга о ситуации в зоне операции Объединенных сил (ООС) на 20.00 пресс-центр штаба ООС сообщил об одном погибшем военнослужащем.

21 февраля по состоянию на 17.00, по данным штаба ООС, боевики 54 раза нарушили перемирие, ранение получили четверо украинских военнослужащих.

Также сегодня в результате обстрела со стороны боевиков погиб мирный житель поселка Новолуганское.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что ВСУ сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Также боевики объявили на оккупированной территории Донбасса мобилизацию.

Распространяемую российскими СМИ информацию о якобы обстрелах со стороны ВСУ, в том числе по российской территории, в штабе операции Объединенных сил называют фейком и пропагандой для нагнетания ситуации.