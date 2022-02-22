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Указы Путина о признании "ЛДНР" почти идентичны указам Медведева о признании Абхазии и Южной Осетии в 2008 году

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Указы о признании Абхазии и Южной Осетии подписал Медведев (слева), "ЛДНР" Путин (справа)
Указы о признании Абхазии и Южной Осетии подписал Медведев (слева), "ЛДНР" – Путин (справа)
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в своем видеообращении объявил о решении признать незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" "независимыми республиками". Тексты указов о признании практически идентичны указам экс-президента России Дмитрия Медведева о признании "независимости" Южной Осетии и Абхазии, которые тот подписал в августе 2008 года.

В тексте указов Путина и Медведева отличаются лишь первый пункт, а также объекты признания в других пунктах документа. 26 августа 2008 года Медведев подписал указ, который начинался словами: "Учитывая волеизъявление югоосетинского народа, признать республику Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства". Во втором указе – "республику Абхазия".

В указе Путина от 21 февраля 2022 года первый пункт выглядит так: "Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства". Во втором указе – "Луганскую Народную Республику".

На это в своем Telegram-канале обратил внимание народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 

"В Кремле даже не напрягались и практически слово в слово скопировали указ президента РФ о признании Абхазии и Южной Осетии 2008 года. Сколько еще стран должны пострадать, чтобы все наконец-то поняли, что кремлевский режим – убийцы и гопники?" – написал он. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ провел срочное заседание, на котором рассмотрели вопрос признания "ЛДНР". На нем все выступавшие поддержали признание, а Путин сказал, что "решение будет принято... сегодня"

Решение о признании "ЛНДР" Россией принято на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев

Путин 21 февраля в своем видеообращении объявил о решении признать незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" "независимыми республиками", подписал соответствующие указы в присутствии главарей НВФ Дениса Пушилина и Леонида Пасечника и поручил министерству обороны России "обеспечить поддержание мира" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Признание" уже осудили во Франции, в Литве, Латвии, Эстонии, ПольшеВеликобританииСША, а также в Еврокомиссии и Евросовете.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Украина, Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, признание
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