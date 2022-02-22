Указы Путина о признании "ЛДНР" почти идентичны указам Медведева о признании Абхазии и Южной Осетии в 2008 году

В тексте указов Путина и Медведева отличаются лишь первый пункт, а также объекты признания в других пунктах документа. 26 августа 2008 года Медведев подписал указ, который начинался словами: "Учитывая волеизъявление югоосетинского народа, признать республику Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства". Во втором указе – "республику Абхазия".

В указе Путина от 21 февраля 2022 года первый пункт выглядит так: "Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства". Во втором указе – "Луганскую Народную Республику".

На это в своем Telegram-канале обратил внимание народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"В Кремле даже не напрягались и практически слово в слово скопировали указ президента РФ о признании Абхазии и Южной Осетии 2008 года. Сколько еще стран должны пострадать, чтобы все наконец-то поняли, что кремлевский режим – убийцы и гопники?" – написал он.