Литва, Латвия, Эстония и Польша призвали ввести жесткие санкции против РФ за признание "ЛДНР"

Курс на эскалацию, взятый Россией, должен быть встречен санкциями, считают в странах ЕС Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что официальное признание Россией "ЛДНР" свидетельствует о полном неуважении этой страной международного права и устава ООН.

"Россия должна быть признанной такой, какая он есть: государством вне международных правил и цивилизованных норм. Такой курс на эскалацию должен быть встречен санкциями", – написал он в Twitter.

Official recognition of Donetsk & Luhansk ‘republics’ proves a total contempt for international law & UN charters. RU must be recognised for what it is: a state outside international rules & civilised norms. I stay convinced such course of escalation should be met with sanctions — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 21, 2022

Министерство иностранных дел Латвии обнародовало заявление, в котором указано, что принятое Путиным решение о признании "независимости" территорий Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву, является продолжением наступления на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, которое началось в 2014 году с оккупации Крыма.

"Грубо нарушая международное право, под сфабрикованным предлогом и распространяя ложную информацию, Россия стремится спровоцировать смену политического руководства и внешнеполитического курса Украины насильственными методами. Категорически осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество принять самые решительные меры, чтобы остановить российскую агрессию и предложить помощь Украине. Мы призываем международное сообщество к действию путем введения жестких экономических санкций против РФ и лиц, ответственных за посягательство на государственность Украины", – говорится в заявлении.

МИД Эстонии до объявленного Путиным "признания" заявило в Twitter, что если Россия примет решение о признании "ЛДНР", это станет грубым нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.

If the decision will be made by Russia to recognise so called „Donetsk & Luhansk People’s Republics”, it would constitute a grave violation of int´l law & of ???????? * s sovereignty & territorial integrity. ???????? must impose strict sanctions immediately. Call on Russia to de-escalate! — Estonian MFA ???????? (@MFAestonia) February 21, 2022

Позже министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что принятое Путиным решение о "признании" – крайне серьезное нарушение международного права.

"Это также является явным нарушением условий Минских соглашений и приведет к расторжению соглашения в одностороннем порядке. Мы немедленно обсудим эскалацию с нашими союзниками и партнерами, наша позиция заключается в том, что действия России должны быть оценены немедленно и должны быть применены санкции", – отметила она.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что признание "ЛДНР" равносильно отказу России от диалога и вопиющему нарушению международного права.

"Это акт агрессии против Украины, на который необходимо ответить однозначным ответом и немедленными санкциями. Это единственный язык, который понимает Путин", – написал он в Twitter.

1/2 Recognition of two self-proclaimed 'republics' amounts to rejection of dialogue and blatant violation of international law. It is an act of aggression against Ukraine that must be met with unequivocal response & immediate sanctions. It is the only language Putin understands. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 21, 2022

Политик призвал к срочному созыву Европейского Совета для обсуждения этого вопроса.