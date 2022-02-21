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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва, Латвия, Эстония и Польша призвали ввести жесткие санкции против РФ за признание "ЛДНР"

Курс на эскалацию, взятый Россией, должен быть встречен санкциями, считают в странах ЕС
Курс на эскалацию, взятый Россией, должен быть встречен санкциями, считают в странах ЕС
Фото: depositphotos.com

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше отреагировали на решение президента РФ Владимира Путина о признании незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" "независимыми республиками", принятое им 21 февраля, и призвали ввести в отношении Российской Федерации жесткие санкции.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что официальное признание Россией "ЛДНР" свидетельствует о полном неуважении этой страной международного права и устава ООН. 

"Россия должна быть признанной такой, какая он есть: государством вне международных правил и цивилизованных норм. Такой курс на эскалацию должен быть встречен санкциями", – написал он в Twitter.

Министерство иностранных дел Латвии обнародовало заявление, в котором указано, что принятое Путиным решение о признании "независимости" территорий Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву, является продолжением наступления на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, которое началось в 2014 году с оккупации Крыма. 

"Грубо нарушая международное право, под сфабрикованным предлогом и распространяя ложную информацию, Россия стремится спровоцировать смену политического руководства и внешнеполитического курса Украины насильственными методами. Категорически осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество принять самые решительные меры, чтобы остановить российскую агрессию и предложить помощь Украине. Мы призываем международное сообщество к действию путем введения жестких экономических санкций против РФ и лиц, ответственных за посягательство на государственность Украины", – говорится в заявлении.

МИД Эстонии до объявленного Путиным "признания" заявило в Twitter, что если Россия примет решение о признании "ЛДНР", это станет грубым нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Позже министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что принятое Путиным решение о "признании" – крайне серьезное нарушение международного права. 

"Это также является явным нарушением условий Минских соглашений и приведет к расторжению соглашения в одностороннем порядке. Мы немедленно обсудим эскалацию с нашими союзниками и партнерами, наша позиция заключается в том, что действия России должны быть оценены немедленно и должны быть применены санкции", – отметила она.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что признание "ЛДНР" равносильно отказу России от диалога и вопиющему нарушению международного права. 

"Это акт агрессии против Украины, на который необходимо ответить однозначным ответом и немедленными санкциями. Это единственный язык, который понимает Путин", – написал он в Twitter.

Политик призвал к срочному созыву Европейского Совета для обсуждения этого вопроса. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ провел срочное заседание, на котором рассмотрели вопрос признания "ЛДНР". На нем все выступавшие поддержали признание, а Путин сказал, что "решение будет принято... сегодня"

Решение о признании "ЛНДР" Россией может быть принято на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев

Президент России Владимир Путин 21 февраля в своем видеообращении объявил о решении признать незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" "независимыми республиками" и подписал соответствующие указы в присутствии главарей НВФ Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Латвия, Польша, Эстония, Литва, санкции, Габриэлюс Ландсбергис, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, признание, Матеуш Моравецкий, Эва-Мария Лийметс
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