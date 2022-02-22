Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение к украинцам

Об этом он сообщил в Twitter.
Президент написал, что после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины обсудил сложившуюся ситуацию с Джонсоном. Он не сообщал деталей разговора, но Джонсон говорил перед беседой, что предложит Украине поддержку Великобритании в связи с решением РФ признать "ЛДНР".
Также у главы Украинского государства запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем
"Сейчас как можно скорее готовим обращение [к украинцам]", – уточнил Зеленский.
Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022
Срочное обращение президента в ближайшее время анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Неизвестно, когда именно оно будет обнародовано, но на YouTube-канале in time Ukraine, который освещает деятельность украинских властей, трансляцию анонсировали сначала в полночь, потом – в 1.00, а позже там запустили стрим с Майдана Незалежности.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" террористов и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Решение о признании "ЛНДР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.
Решение Путина о признании "ЛДНР" является нарушением международного права, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. В Белом доме анонсировали введение санкций против любого лица, которое действует на территории ОРДЛО.
Зеленский 21 февраля провел ряд переговоров с западными лидерами, среди них – президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц.