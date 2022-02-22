Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение к украинцам

Об этом он сообщил в Twitter.

Президент написал, что после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины обсудил сложившуюся ситуацию с Джонсоном. Он не сообщал деталей разговора, но Джонсон говорил перед беседой, что предложит Украине поддержку Великобритании в связи с решением РФ признать "ЛДНР".

Также у главы Украинского государства запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем

"Сейчас как можно скорее готовим обращение [к украинцам]", – уточнил Зеленский.

Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Срочное обращение президента в ближайшее время анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Неизвестно, когда именно оно будет обнародовано, но на YouTube-канале in time Ukraine, который освещает деятельность украинских властей, трансляцию анонсировали сначала в полночь, потом – в 1.00, а позже там запустили стрим с Майдана Незалежности.