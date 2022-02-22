Зеленский обратился к украинцам со срочным заявлением по поводу признания РФ "ЛДНР". Видео

Зеленский: Мы ничего и никому не отдадим Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Обращение Зеленского ожидалось около полуночи, но несколько раз переносилось. До конца было непонятно, его опубликуют ночью или уже утром.

"Зеленский продолжает телефонные разговоры с мировыми лидерами. Обращение еще не записывали. В ОП не могут назвать даже приблизительные сроки, когда это произойдет", – сообщили LIGA.net около 1.30 на Банковой.

В обращении Зеленский призвал украинцев не беспокоиться, заявил, что за ним – Украина в ее международно признанных границах, "и они останутся такими, несмотря ни на что".

Издание "ГОРДОН" приводит полный текст обращения президента.

"Великий народ великой страны!

У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Поэтому я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина. В ее международно признанных границах. И они останутся такими. Несмотря ни на что. Несмотря на любые заявления и действия РФ. Так же, как и мы, остаемся спокойными и уверенными в себе. За это я хочу поблагодарить всех вас, наших граждан. Вы в который раз доказываете: украинцы – умная и мудрая нация. И несмотря ни на что, сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы.

Но причин для вашей бессонной ночи нет.

Сегодня вечером мы провели заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России.

Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Нормандии". Это подрывает мирные усилия и разрушает существующие переговорные форматы.

Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года.

Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет.

Я обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии [Олафом] Шольцом, президентом США [Джо] Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, а также разговаривал с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. И планирую говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Что будет происходить дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам – членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и последующей эскалации. Также инициирован экстренный созыв саммита "Нормандской четверки".

От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Российскую Федерацию словами.

Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на какие-либо провокации.

Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны.

Наши партнеры нас поддерживают. Согласно ст. 51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора.

За нами правда. И правду мы никогда не будем скрывать от вас.

Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так было и дальше. Мы привержены мирному и дипломатическому пути. И будем идти по нему и только по нему.

Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. Мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022-го. Другая страна. Другая армия. Одна цель – это мир. Мир в Украине!

Слава Украине!"