Россия де-факто вышла из Минских соглашений и разрушила переговорный процесс нормандского формата – заявление Верховной Рады

Проект постановления поддержали 336 нардепов.

"Этим решением РФ совершила акт очередной агрессии и в который раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международного признанных границ, а также ряд международно-правовых актов... Приняв это решение, РФ в одностороннем порядке де-факто вышла из Минских соглашений, подписантом которых она является, а также разрушила соответствующий переговорный процесс на уровне стран – участниц нормандского формата и в рамках трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в ОРДЛО", – говорится в заявлении.

Также депутаты призвали Россию отменить это решение, а иностранные государства – не признавать независимость незаконных самопровозглашенных образований на Донбассе.

"РФ является агрессором и стороной конфликта, и все это время ее войска находились и продолжают находиться на временно оккупированных территориях Украины. Осуждаем и возлагаем ответственность на РФ за резкое ухудшение ситуации с безопасностью, массовую дезинформацию, пропаганду, к которой прибегла РФ для создания придуманного повода для принятия решения", – говорится в заявлении.

Этим заявлением депутаты поддержали обращение к странам – членам Совбеза ООН с требованием немедленно провести консультации по поводу неотложных действий для снижения напряженности. Нардепы поддержали инициативу президента Владимира Зеленского по созыву срочного расширенного заседания Совбеза ООН для предоставления Украине реальных гарантий безопасности и предоставления помощи в восстановлении суверенитета.

Кроме того, нардепы призвали мировое сообщество осудить решение России и ввести против РФ жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции. Среди них – заморозка газопровода "Северный поток – 2", отключение РФ от системы SWIFT и запрет экспорта в РФ высоких технологий.