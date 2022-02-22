В Раде предлагают обратиться к ООН и ЕС для введения миротвоцев в Украину из-за признания Путиным "ЛДНР"

"Коллеги, вчера Российская Федерация официально напала на Украину. А сегодня мы видим повестку дня, которая не то, что не соответствует уровню опасности, но и сама является угрозой для Украины. Я требую, сегодня поставить один-единственный вопрос на голосование. Это постанова об обращении к Совбезу ООН, странам подписантам Будапештского меморандума, странам "Большой семерки" и ЕС о введении миротворцев в Украину. Это сегодня единственное, что может оставить Кремль и агрессию Путина", – заявила она.

Глава парламента Руслан Стефанчук ответил, что соответствующее заявление еще готовится и когда подготовка завершится, то оно будет внесено на рассмотрение Верховной Рады.