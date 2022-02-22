ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Настаиваем на применении против России болезненных санкций, пора действовать – МИД Украины

МИД: Украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям
МИД: Украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Украина осуждает решение Российской Федерации о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "ЛНР" и "ДНР" и призывает мировое сообщество применить санкции против России. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 22 февраля на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили – своими действиями российская сторона грубо нарушила основы международного права.

По словам украинских дипломатов, решение президента России Владимира Путина резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход РФ из Минских соглашений.

"Украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", – отмечается в заявлении.

В ведомстве  также сообщили, что украинская дипломатия сегодня применяет "весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта".

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами из стран-партнеров – в частности, для привлечения оборонной помощи и применения жестких санкций против РФ.

В МИД подчеркнули, что действия России во многом зависят от реакции мирового сообщества.

"Мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе", – говорится в заявлении.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.  

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину на РФ будут наложены жесткие санкции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что введенные 21 февраля против "ЛДНР" ограничения являются дополнением к "быстрым и тяжелым экономическим мерам", которые США готовят с союзниками и партнерами, "если Россия продолжит вторжение в Украину". 

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Донецк, Луганск, МИД, санкции, МИД Украины, агрессия, провокации, призыв, вторжение, Дмитрий Кулеба, ДНР, российская агрессия, война в Украине, конфликт, дипломаты, ЛНР, ЛДНР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии
Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков G
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины
  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины
От сдержанности к откровенности. Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. Фото
От сдержанности – к откровенности. Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. Фото G
Виктория ВОРОНИНА
  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду
  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду
Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване
Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване
  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась
  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (97627)
2
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (91897)
3
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки (36550)
4
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (35031)
5
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (31045)
6
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото (30507)
7
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (29793)
8
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (28332)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS