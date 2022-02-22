Настаиваем на применении против России болезненных санкций, пора действовать – МИД Украины

МИД: Украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

В МИД отметили – своими действиями российская сторона грубо нарушила основы международного права.

По словам украинских дипломатов, решение президента России Владимира Путина резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход РФ из Минских соглашений.

"Украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", – отмечается в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что украинская дипломатия сегодня применяет "весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта".

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами из стран-партнеров – в частности, для привлечения оборонной помощи и применения жестких санкций против РФ.

В МИД подчеркнули, что действия России во многом зависят от реакции мирового сообщества.

"Мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе", – говорится в заявлении.